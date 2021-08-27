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Лига Европы

Группа смерти и группа жизни для «Локомотива»

27 Августа 2021 • 06:55 Комментировать

В пятницу «Локомотив» узнает соперников по групповому этапу Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассматривает варианты для «железнодорожников».

«Локомотив» при жеребьёвке попал во вторую корзину. Благодаря этому подопечные Марко Николича не сыграют с «Лестером» и «Айнтрахтом», что серьёзно облегчит жизнь. Тем не менее из других потов «железнодорожники» могут получить сильных оппонентов.

В первой корзине есть сразу несколько команд, которые могли бы играть в Лиге чемпионов: «Байер», «Наполи», «Монако», а также «Лион» и, возможно, «Лацио». Никого из них в соперниках видеть точно не хочется. На их фоне загребское «Динамо», только что не сумевшее пройти «Шериф» в отборе к Лиге чемпионов, выглядит более удобным соперником. «Олимпиакос» в свою очередь можно назвать промежуточным вариантом.

Третья корзина выглядит немногим безопаснее с точки зрения соперников. Совсем не хочется видеть в соперниках «Вест Хэм», который мощно стартовал в Премьер-лиге. «Марсель», «Реал Сосьедад» и «Бетис» тоже не кажутся простыми соперниками. На их фоне «Лудогорец» и пражская «Спарта» чуть предпочтительнее, но оба оппонента будут очень неуступчивыми.

Даже в четвёртой корзине есть очень неприятные соперники – это датский «Мидтьюлланд» и «Галатасарай». Венский «Рапид» также может доставить неприятности. По этой причине кажется, что «Штурм», «Брондбю» или «Антверпен» будут более предпочтительными вариантами.

В сухом остатке можно предположить следующее:

- группа смерти – «Наполи», «Локомотив», «Вест Хэм», «Мидтьюлланд»;

- группа жизни – «Динамо» Загреб, «Локомотив», «Спарта», «Антверпен»

Андрей Центров

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