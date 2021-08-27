​Кто может достаться «Спартаку» и «Локомотиву» на групповой стадии Лиги Европы

В пятницу в Стамбуле пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Имена своих соперников узнают два российских клуба – «Спартак» и «Локомотив». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует предстоящее мероприятия для своих читателей.

Как пройдёт жеребьёвка

С появлением Лиги конференций основной раунд Лиги Европы был сокращён. Если в последние годы на этой стадии формировались 12 групп, то теперь – 8, как и в Лиге чемпионов. Для проведения жеребьёвки 32 клуба распределены по 4 корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. По итогам жеребьёвки в каждую группу войдёт по одному представителю каждой корзины. Как видим, всё привычно.

Состав корзин

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Лион Селтик Марсель Рапид Вена Наполи Айнтрахт Лудогорец Галатасарай Байер Црвена Звезда Вест Хэм Легия Динамо Загреб Лестер Реал Сосьедад Мидтьюлланн Лацио Рейнджерс Бетис Ференцварош Олимпиакос ЛОКОМОТИВ Фенербахче Антверпен Монако Генк СПАРТАК Штурм Брага ПСВ Спарта Брондбю

Команды из одной страны не могут оказаться в одной группе. Кроме того, команды из одной страны будут распределены по парам, чтобы развести их по разным игровым слотам. Например, если «Спартак» окажется в группе А, В, С или D (они играют в одно время), то «Локомотив» попадёт в группу E, F, G или H.

Варианты «Локомотива»

«Локомотив» посеян во вторую корзину, но при этом может оказаться в довольно серьёзной группе. В каждой корзине, даже в четвёртой, есть достойные соперники, которые будут не просто отбывать номер, а бороться за путёвку в плей-офф. Попробуем придумать несколько вариантов для «Локомотива».

Худшая группа для «Локомотива»: «Наполи», «Локомотив», «Вест Хэм», «Рапид».

Лучшая группа для «Локомотива»: «Динамо» Загреб, «Локомотив», «Спарта», «Брондбю».

Варианты «Спартака»

«Спартак» при жеребьёвке будет находиться в третьей корзине. При этом «красно-белые» в теории могут получить более приемлемую группу, чем их соседи из «Локомотива». Давайте снова пофантазируем, исключая варианты «Локомотива», приведённые выше.

Худшая группа для «Спартака»: «Байер», «Лестер», «Спартак», «Галатасарай».

Лучшая группа для «Спартака»: «Брага», «Генк», «Спартак», «Штурм».

Что ещё будет во время жеребьёвки

По ходу жеребьёвки будет объявлен футболист, который получит награду лучшему игроку прошлого сезона в Лиге Европы. Претендентов трое – это Херард Морено из «Вильярреала», а также Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани из «Манчестер Юнайтед». Напомним, что трофей в прошлом сезоне завоевал «Вильярреал», обыгравший «МЮ» в финале по пенальти.

Когда пройдут матчи

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут в сентябре, октябре, ноябре и декабре. Первый тур намечен на 16 сентября, а последний – на 9 декабря.

Изменение формата Лиги Европы

С уменьшением количества групп на основной стадии Лиги Европы изменился и формат турнира. Теперь команды, которые займут первые места в квартетах, отправятся сразу в 1/8 финала. Команды, финишировавшие в группах вторыми, попадут в стыковые матчи за право выступить в 1/8 финала. В этих «стыках» противостоять обладателям вторых мест в группах Лиги Европы будут команды, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.

Команды, которые в группах Лиги Европы займут третьи места, сыграют в стыковых матчах Лиги конференций против команд, которые в этом турнире финишируют в своих группах вторыми. Это будут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций.