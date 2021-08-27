​Кто может достаться «Спартаку» и «Локомотиву» на групповой стадии Лиги Европы

В пятницу в Стамбуле пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Имена своих соперников узнают два российских клуба – «Спартак» и «Локомотив». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует предстоящее мероприятия для своих читателей.
Как пройдёт жеребьёвка
С появлением Лиги конференций основной раунд Лиги Европы был сокращён. Если в последние годы на этой стадии формировались 12 групп, то теперь – 8, как и в Лиге чемпионов. Для проведения жеребьёвки 32 клуба распределены по 4 корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. По итогам жеребьёвки в каждую группу войдёт по одному представителю каждой корзины. Как видим, всё привычно.
Состав корзин
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
|Лион
|Селтик
|Марсель
|Рапид Вена
|Наполи
|Айнтрахт
|Лудогорец
|Галатасарай
|Байер
|Црвена Звезда
|Вест Хэм
|Легия
|Динамо Загреб
|Лестер
|Реал Сосьедад
|Мидтьюлланн
|Лацио
|Рейнджерс
|Бетис
|Ференцварош
|Олимпиакос
|ЛОКОМОТИВ
|Фенербахче
|Антверпен
|Монако
|Генк
|СПАРТАК
|Штурм
|Брага
|ПСВ
|Спарта
|Брондбю
Команды из одной страны не могут оказаться в одной группе. Кроме того, команды из одной страны будут распределены по парам, чтобы развести их по разным игровым слотам. Например, если «Спартак» окажется в группе А, В, С или D (они играют в одно время), то «Локомотив» попадёт в группу E, F, G или H.
Варианты «Локомотива»
«Локомотив» посеян во вторую корзину, но при этом может оказаться в довольно серьёзной группе. В каждой корзине, даже в четвёртой, есть достойные соперники, которые будут не просто отбывать номер, а бороться за путёвку в плей-офф. Попробуем придумать несколько вариантов для «Локомотива».
Худшая группа для «Локомотива»: «Наполи», «Локомотив», «Вест Хэм», «Рапид».
Лучшая группа для «Локомотива»: «Динамо» Загреб, «Локомотив», «Спарта», «Брондбю».
Варианты «Спартака»
«Спартак» при жеребьёвке будет находиться в третьей корзине. При этом «красно-белые» в теории могут получить более приемлемую группу, чем их соседи из «Локомотива». Давайте снова пофантазируем, исключая варианты «Локомотива», приведённые выше.
Худшая группа для «Спартака»: «Байер», «Лестер», «Спартак», «Галатасарай».
Лучшая группа для «Спартака»: «Брага», «Генк», «Спартак», «Штурм».
Что ещё будет во время жеребьёвки
По ходу жеребьёвки будет объявлен футболист, который получит награду лучшему игроку прошлого сезона в Лиге Европы. Претендентов трое – это Херард Морено из «Вильярреала», а также Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани из «Манчестер Юнайтед». Напомним, что трофей в прошлом сезоне завоевал «Вильярреал», обыгравший «МЮ» в финале по пенальти.
Когда пройдут матчи
Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут в сентябре, октябре, ноябре и декабре. Первый тур намечен на 16 сентября, а последний – на 9 декабря.
Изменение формата Лиги Европы
С уменьшением количества групп на основной стадии Лиги Европы изменился и формат турнира. Теперь команды, которые займут первые места в квартетах, отправятся сразу в 1/8 финала. Команды, финишировавшие в группах вторыми, попадут в стыковые матчи за право выступить в 1/8 финала. В этих «стыках» противостоять обладателям вторых мест в группах Лиги Европы будут команды, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.
Команды, которые в группах Лиги Европы займут третьи места, сыграют в стыковых матчах Лиги конференций против команд, которые в этом турнире финишируют в своих группах вторыми. Это будут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций.