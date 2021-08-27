Кто из стран бывшего СССР пробился в групповой турнир еврокубков

В четверг завершились последние матчи плей-офф квалификации еврокубковых турниров. В осенней части трёх соревнований примут участие 96 команд (3 по 32). Среди них есть десяток представителей из постсоветского пространства.

В Лиге чемпионов Россию представит лучшая команда прошлого сезона «Зенит». А в групповой стадии Лиги Европы оказались «Локомотив» со «Спартаком».

Что касается команд из бывшего СССР, киевское «Динамо» и «Шахтёр», а также «Шериф» будут играть в главном еврокубке. В Лиге конференций сразятся украинская «Заря», армянский «Алашкерт», азербайджанский «Карабах» и казахстанский «Кайрат».

Жеребьёвка Лиги Европы запланирована на 13:00 в пятницу, спустя полтора часа начнется жеребьёвка Лиги конференций.