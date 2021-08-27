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Лига Европы

Кто из стран бывшего СССР пробился в групповой турнир еврокубков

27 Августа 2021 • 00:13 Комментировать

В четверг завершились последние матчи плей-офф квалификации еврокубковых турниров. В осенней части трёх соревнований примут участие 96 команд (3 по 32). Среди них есть десяток представителей из постсоветского пространства.

В Лиге чемпионов Россию представит лучшая команда прошлого сезона «Зенит». А в групповой стадии Лиги Европы оказались «Локомотив» со «Спартаком».

Что касается команд из бывшего СССР, киевское «Динамо» и «Шахтёр», а также «Шериф» будут играть в главном еврокубке. В Лиге конференций сразятся украинская «Заря», армянский «Алашкерт», азербайджанский «Карабах» и казахстанский «Кайрат».

Жеребьёвка Лиги Европы запланирована на 13:00 в пятницу, спустя полтора часа начнется жеребьёвка Лиги конференций.

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Локомотив Москва Спартак Москва Зенит
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окончен ХИК 2:5 Фенербахче
окончен Заря 2:3 Рапид Вена 5.9 3.95 1.6
окончен Галатасарай 2:1 Раннерс 1.7 3.6 5.4
окончен АЗ Алкмаар 2:1 Селтик 2.03 3.65 3.45
окончен ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда 3.1 3.3 2.35
окончен Слован Братислава 2:2 Олимпиакос
окончен после пенальти Антверпен 2:0 Омония 1.6 4.15 5.4
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