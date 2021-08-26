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Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы: «Локомотив» во второй корзине, «Спартак» - в третьей

26 Августа 2021 • 00:22 Комментировать
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Сегодня проходили заключительные матчи квалификации Лиги чемпионов, исход которых определил посев российских команд при жеребьевке группового этапа Лиги Европы. Напомним, что во втором по престижности клубном турнире Европы от России выступят «Спартак» и «Локомотив».

Вне зависимости от результатов завтрашних матчей, «Спартак» все же попадет в третью корзину. Отметим, что этому поспособствовали победы «Зальцбурга» и «Янг Бойза» в своих противостояниях. В противном случае, в Лиге Европы они опережали бы «красно-белых», отправив тех в четвертую корзину.

«Локомотив» же практически ни от кого не зависел. «Железнодорожники», как и ожидалось, будут среди вторых «сеянных». Сама жеребьевка пройдет в пятницу, 27 августа, начало – в 14:00 по московскому времени.

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