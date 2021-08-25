Лига Европы: «Локомотив» во второй корзине посева, «Спартаку» почти обеспечена третья корзина

Прошедшие во вторник матчи 4 раунда отбора Лиги чемпионов прояснили ситуацию с посевом российских клубов в групповом раунде Лиги Европы.

«Локомотиву», имеющему сравнительно высокий рейтинг в 31 балл, теперь гарантирован посев во второй корзине. «Спартаку», имеющему после неудач последних лет невысокий рейтинг в 18,5 балла, теперь почти обеспечена третья корзина. С немалой вероятностью «Спартак» попадет в нее уже в среду, если «Зальцбург» пройдет «Брондбю» (либо если «Динамо Загреб» сотворит сенсацию и отыграет три мяча у «Шерифа»).

Жеребьевка групп Лиги Европы пройдет в пятницу 27 августа в 14.00.