Рейтинг УЕФА: Шотландия отрывается от России, Австрия наступает на пятки

Накануне прошли первые игры раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и Лиги Европы, по итогам которых положение России в рейтинге УЕФА ухудшилось.

Шотландия благодаря результатам своих представителей в еврокубках увеличила свой результат до 31,200 балла. Британцы еще сильнее оторвались от идущей девятой России (30,682) - разрыв составляет 0,518 очка.

Более того, к России приблизилась Австрия, идущая на десятой позиции в таблице коэффициентов. Благодаря успешному выступлению своих клубов страна набрала 30,050 пункта, сократив отставание от россиян до 0,632.

От РПЛ в Европе остались три коллектива - «Зенит» (Лига чемпионов), «Спартак» и «Локомотив» (Лига Европы).