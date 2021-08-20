Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 105 Комментарии
Лига Европы

Рейтинг УЕФА: Шотландия отрывается от России, Австрия наступает на пятки

20 Августа 2021 • 08:11 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Накануне прошли первые игры раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и Лиги Европы, по итогам которых положение России в рейтинге УЕФА ухудшилось.

Шотландия благодаря результатам своих представителей в еврокубках увеличила свой результат до 31,200 балла. Британцы еще сильнее оторвались от идущей девятой России (30,682) - разрыв составляет 0,518 очка.

Более того, к России приблизилась Австрия, идущая на десятой позиции в таблице коэффициентов. Благодаря успешному выступлению своих клубов страна набрала 30,050 пункта, сократив отставание от россиян до 0,632.

От РПЛ в Европе остались три коллектива - «Зенит» (Лига чемпионов), «Спартак» и «Локомотив» (Лига Европы).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рейтинг Уефа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zurukukkk
20 Августа 2021 в 08:18
а гвинеец сэм брук обогнал меня на круг,а вчера говорили сэм говорили,наш говорили гвинейский друг!)))
На Евро-Футболе:
Новости
19 Августа
23:55 · Лига Европы
«Заря» разгромлена «Рапидом», «Алашкерт» проиграл «Глазго Рейнджерс»
22:53 · Лига Европы
На матче «Рейнджерса» и «Алашкерта» в Глазго аншлаг
13 Августа
00:55 · Лига Европы
Дальше без «Рубина» и «Сочи». Все пары плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
12 Августа
21:24 · Лига Европы
«Алашкерт» и «Карабах» выиграли свои противостояния, «Кайрат» и «Нефтчи» проиграли
18:58 · Лига Европы
Тухель рассказал, что выход Аррисабалаги был запланирован
16:58 · Лига Европы
Эмери: «Представлять «Вильярреал» – гордость для меня» 1
14:24 · Лига Европы
Смородская считает, что Карасёву следовало встать на колено перед матчем за Суперкубок УЕФА 3
10 Августа
18:03 · Лига Европы
Карасёв рассказал о своём карьерном пути
08 Августа
21:56 · Лига Европы
Карасёв отреагировал на назначение на Суперкубок УЕФА
05 Августа
21:10 · Лига Европы
Казахстанские команды не смогли победить в матчах третьего раунда
03 Августа
22:04 · Лига Европы
«Нефтчи» не смог обыграть финскую команду
16 Июля
21:52 · Лига Европы
Дублин и Бильбао примут финалы Лиги Европы в 2024 и 2025 годах соотвественно
11 Июня
15:23 · Лига Европы
​Бильбао получит от УЕФА компенсацию и право принять финал Лиги Европы
28 Мая
23:39 · Лига Европы
УЕФА показал символическую сборную Лиги Европы 2020/21
27 Мая
14:37 · Лига Европы
​Появилось фото шпаргалки, которой пользовался де Хеа в серии пенальти 7 фото
Все новости
Рекомендуем
 