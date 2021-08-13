Дальше - хуже: Россия близка к потере ещё одного еврокубкого места

После вылета «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Скорее всего, скоро мы упадём на десятую строчку, но это не предел. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает рейтинг.

Ещё недавно Россия защищала от Португалии шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА и считала, как бы догнать пятую Францию. Сейчас мы уже девятые, так как Россию опередила Шотландия. Довольно близко к России Австрия, которая, вероятно, нас также обгонит в ближайшее время. Мы пока впереди на 1,4 балла, но это совсем небольшой задел. Учитывая, как российские клубы выступают в еврокубках в последние годы и начали в этом, вероятность нового провала велика.

Основная проблема России даже не в том, что текущие результаты у нас плохи, хотя это тоже важно. Дело в том, что пока нам на руку играет успешный сезон 2017/18. Тогда Россия набрала 12,600 баллов – почти половину от текущего рейтинга (30,682). Уже в следующем году результаты того сезона сгорят. Для сравнения: у голландцев и шотландцев, которые сейчас впереди нас, пропадут результаты 2,900 и 4,000 соответственно, а у наших преследователей австрийцев – 9,700, украинцев – 8,000, сербов – 6,375.

Если только «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» не выдадут сверхуспешный евросезон, то Россия, скорее всего, упадёт плюс-минус на 15-е место. Собственно, прямо сейчас без учёта результата сезона 2017/18 мы как раз на этом месте. Эта позиция ещё позволяет заявлять пять клубов в еврокубки (в той же пропорции, что и сейчас, но с другими раундами отбора). Однако уже 16-е место кардинально изменит ситуацию. Эта строчка позволяет заявлять лишь 4 команды в еврокубки: 1 – в отбор Лиги чемпионов по чемпионскому пути и 3 – в Лигу конференций. Без Лиги Европы.

Тем не менее мы вполне может оказаться ниже 15-го места. Швейцария в виртуальной таблице будущего года отстаёт всего на 0,6 балла, Чехия – на 1,2, Греция – на 1,4, а Кипр – на 1,5. Справедливости ради надо признать, что эти страны также несут потери. Чехия успела уже потерять 1 клуб, а остальные – по 2, как и Россия.

И всё же по динамике двух предыдущих сезонов вылет из топ-15 в ближайшие годы вполне реален, как это ни печально. Если считать именно предыдущие провальные два сезона, то Россия оказывается где-то на границе 20-го места. Надо признать, что разницы между 16-м и 50-м местами в количестве заявляемых клубов нет. Правда, разнятся раунды, с которых команды таких стран начинают свой отбор.

В общем, Россия продолжает падение в таблице коэффициентов, и сокращение нашего представительства на международной арене в ближайшие годы выглядит абсолютно реальным. Чем ниже мы будем падать, тем больше квалификационных матчей нашим командам предстоит играть, а это уже становится просто громадной проблемой. За последние 4 года лишь две российские команды из 12 сумели преодолеть квалификацию. За это время мы успели вылететь от представителей Кипра, Шотландии, Азербайджана, Греции, Грузии и Израиля.

Андрей Центров