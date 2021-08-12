Тухель рассказал, что выход Аррисабалаги был запланирован

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель расссказал, что выход на поле испанского вратаря Кепы Аррисабалаги был запланирован на случай послематчевой серии пенальти.

По словам Тухеля, тренеры вратарей в «Челси» анализировали статистику отбитых одиннадцатиметровых всеми вратарями команды, среди которых на момент проведения небольшого исследования были Эдуард Менди, Вилли Кабальеро и Кепа Аррисабалага.

«Мы провели анализ количества отбитых ударов с точки, лучшим был Кабальеро. Поскольку его уже нет в команде, лучшим по этому параметру теперь является Кепа», - сказал Тухель в интервью BT Sport.

Напомним, «Челси» обыграл «Вильярреал» в дуэли за Суперкубок УЕФА. В послематчевой серии ударов с одиннадцати метров Кепа Аррисабалага, предварительно вышедший на замену, отбил седьмой выстрел игроков «жёлтой субмарины, тем самым своей команде победу.