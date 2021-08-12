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Тухель рассказал, что выход Аррисабалаги был запланирован

12 Августа 2021 • 18:58 Комментировать
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Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель расссказал, что выход на поле испанского вратаря Кепы Аррисабалаги был запланирован на случай послематчевой серии пенальти.

По словам Тухеля, тренеры вратарей в «Челси» анализировали статистику отбитых одиннадцатиметровых всеми вратарями команды, среди которых на момент проведения небольшого исследования были Эдуард Менди, Вилли Кабальеро и Кепа Аррисабалага.

«Мы провели анализ количества отбитых ударов с точки, лучшим был Кабальеро. Поскольку его уже нет в команде, лучшим по этому параметру теперь является Кепа», - сказал Тухель в интервью BT Sport.

Напомним, «Челси» обыграл «Вильярреал» в дуэли за Суперкубок УЕФА. В послематчевой серии ударов с одиннадцати метров Кепа Аррисабалага, предварительно вышедший на замену, отбил седьмой выстрел игроков «жёлтой субмарины, тем самым своей команде победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Томас Тухель Кепа Аррисабалага
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