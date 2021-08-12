Эмери: «Представлять Вильярреал – гордость для меня»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери высказался об игре своей команды во вчерашней дуэли с лондонским «Челси» за Суперкубок УЕФА.

«Представлять «Вильярреал» и чемпинат Испании – гордость для меня. Упрекать игроков не в чем, они приложили фантастические усилия», - цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Также Унаи Эмери подчеркнул, что с момента окончания поединка команда уже думает о первом матче чемпионата Испании, где, по словам тренера, коллектив собирается бороться за наивысшие места.

Как известно, «Вильярреал» уступил «Челси» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью (1:1).