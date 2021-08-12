Смородская считает, что Карасёву следовало встать на колено перед матчем за Суперкубок УЕФА

Ольга Смородская, в прошлом занимавшая должность президента «Локомотива» считает, что главному арбитру поединка за Суперкубок УЕФА (Челси – Вильярреал), состоявшегося вчера, Сергею Карасёву, следовало встать на колено, тем самым выразив жест поддержки всемирно известного движения против расизма «Black Lives Matter» (BLM), перед началом матча.

Смородская отметила, что проблема расизма - намного шире, чем кажется, поскольку включает в себя отношение к представителям не только других рас, но и других религий.

«С этим надо бороться и быть более толерантным. По-хорошему, Сергею стоило встать на колено. Но это его решение», - цитирует Ольгу Смородскую «Спорт-Экспресс».

Матч за Суперкубок УЕФА закончился победой «Челси» по итогам послематчевой серии пенальти.