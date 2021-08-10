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Лига Европы

Карасёв рассказал о своём карьерном пути

10 Августа 2021 • 18:03 Комментировать
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Известный российский футбольный судья Сергей Карасёв, получивший назначение на поединок за Суперкубок УЕФА, рассказал о своем карьерном росте.

Карасёв отметил, что осознание того, что ему не стать профессиональным футболистом, пришло к нему в 18 лет. Тогда, по словам арбитра, он и приступил к работе на любительских матчах в качестве судьи.

«Первой целью было закрепиться в РПЛ. Я особо не думал о Лиге чемпионов или Евро, просто стремился сделать все, что мог на своем пути», - сказал арбитр в интервью УЕФА.

Сергей Карасёв работал на летнем чемпионате Европы, где его труд был позитивно оценён российскими и зарубежными экспертами.

Дуэль победителя Лиги чемпионов «Челси» и обладателя трофея Лиги Европы «Вильярреала» пройдет завтра, 11 августа. Стартовый свисток Сергей Карасёв даст в 22:00 по времени Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал УЕФА Суперкубок Уефа Сергей Карасёв
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