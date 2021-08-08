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Лига Европы

Карасёв отреагировал на назначение на Суперкубок УЕФА

08 Августа 2021 • 21:56 Комментировать
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Известный российский футбольный судья Сергей Карасёв отреагировал на свое назначение на матч за Суперкубок УЕФА, который состоится 11 августа. Соответствующее видео опубликовано арбитром в его официальном аккаунте «Инстаграма».

По словам Карасёва, назначение на матч Суперкубка УЕФА – мечта, которая станет реальностью. Карасёв выразил благодарность своим подписчиком за поддержку в связи с таким важным событием в карьере.

В матче за Суперкубок УЕФА силами померятся лондонский «Челси» (победитель Лиги чемпионов) и испанский «Вильярреал» (победитель Лиги Европы).

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Суперкубок Уефа Сергей Карасёв
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