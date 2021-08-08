Карасёв отреагировал на назначение на Суперкубок УЕФА

Известный российский футбольный судья Сергей Карасёв отреагировал на свое назначение на матч за Суперкубок УЕФА, который состоится 11 августа. Соответствующее видео опубликовано арбитром в его официальном аккаунте «Инстаграма».

По словам Карасёва, назначение на матч Суперкубка УЕФА – мечта, которая станет реальностью. Карасёв выразил благодарность своим подписчиком за поддержку в связи с таким важным событием в карьере.

В матче за Суперкубок УЕФА силами померятся лондонский «Челси» (победитель Лиги чемпионов) и испанский «Вильярреал» (победитель Лиги Европы).