Итоги жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьёвки стадии плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Раннерс» (Дания) – «Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия)
«Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр) – «Заря» (Украина)
«Яблонец» (Чехия) – «Селтик» (Шотландия) / «АЗ» (Нидерланды)
«Фенербахче» (Турция) – «Нефтчи» (Азербайжан) / «ХИК» (Финляндия)
«Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва) – «Штурм Грац» (Австрия)
«Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония) – «Антверпен» (Бельгия)
«Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия)
«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) - «Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения)
«Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия) - «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова) - ЧФР (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария)