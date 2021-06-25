Кому выгодна отмена правила выездного гола: Футбольное сообщество раскололось надвое

Стоило болельщикам получить заслуженный день отдыха от футбольных новостей после завершения группового этапа Евро-2020, как УЕФА решила подкинуть гигантскую инфобомбу. Правило выездного гола будет отменено уже с ближайшего розыгрыша еврокубков. А ведь оно действовало с 1965-го года.

ПОЗИЦИЯ УЕФА

На пресс-конференции, посвящённой отмене данного решения, президент УЕФА Александр Чеферин подчеркнул, что до сих пор нет единого мнения о том – нужно ли отменять правило гостевого гола. Тем не менее, УЕФА пошло на столь радикальный шаг из-за того, что теперь преимущество домашнего поля далеко не так велико, как пятьдесят лет назад.

Кроме того, было немного несправедливо, что гостевой гол учитывался, когда команды играли при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

О том, что УЕФА замышляет реформу, стало понятно ещё в мае, когда федерация объявила о том, что грядут масштабные перемены. Сначала был изменен формат будущих розыгрышей Лиги чемпионов, а теперь – и правило гостевого гола.

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ВЕНГЕР ДАВНО ПРОСИЛ ОБ ЭТОМ

Одним из главных противников правила гостевого гола является бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Ещё шесть лет назад в одном из своих интервью француз предлагал отменить данное «устаревшее» правило. Причем Венгер изначально советовал постепенный уход от гостевого гола – для начала нужно было отменить его в овертаймах, а затем уже и в основное время.

Интересно, что в ноябре 2019-го Венгер занял пост начальника отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, и не исключено, что старина Арсен напрямую поучаствовал в решении УЕФА.

Ещё один противник гостевого гола – это Диего Симеоне. Главный тренер «Атлетико» после победы своей команды над «Ливерпулем» не постеснялся сказать, что победа мадридцев была нечестной: «Правило гостевого гола в овертайме – это несправедливо. У нас было 30 минут дополнительного времени, а у «Ливерпуля» - нет. Сейчас это сыграло нам на руку, но потом может сыграть и против нас».

Кроме того, об отмене гостевого гола в своё время высказывались Жозе Моуринью и Томас Тухель. Теперь их мольбы были услышаны.

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УЛУЧШИТ ЛИ ЭТО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ? ВРЯД ЛИ

По мнению УЕФА, команды, которые теперь играют дома, не будут сидеть в обороне, а начнут играть более раскрепощённо. Если честно, данный тезис весьма сомнителен. Объясним почему.

Гостевой гол, на самом деле, это даже помощник для увеличения результативности. Ведь в данном случае даже при ничейном исходе одна из команд будет бежать в атаку, надеясь победить, а не станет тянуть время, ожидая овертайма.

Велика вероятность, что отмена гостевого гола станет таким же прецедентом, как «золотой мяч» в овертайме, когда команды просто прекращают играть футбол и ждут серию пенальти. И нам кажется, что именно в послематчевых пенальти и кроется основная проблема.

Более слабым командам выгодно будет катать ничьи и пытаться ловить удачу именно в серии пенальти. Так что тезис о повышении результативности кажется весьма спорным.

А что вы думаете по поводу отмены гостевого мяча?