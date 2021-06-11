​Бильбао получит от УЕФА компенсацию и право принять финал Лиги Европы

Бильбао должен был стать одним из принимающих городов Евро-2020, но не сложилось. Эпидемиологическая ситуация не позволила городу гарантировать проведение игр со зрителями, хотя это было обязательное требование УЕФА. В итоге матчи Бильбао перешли к другому испанскому городу – Севилье.

Как сообщает на своей страничке в Twitter мэр Бильбао Хуан Мари Абурто, УЕФА выплатит городу компенсацию в 1,3 миллиона евро. Также Бильбао будет предоставлено право принять финал Лиги Европы и финал женской Лиги чемпионов.

Чемпионат Европы стартует уже 11 июня матчем Турция – Италия, который пройдёт в Риме.