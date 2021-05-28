Лига Европы 2020-2021
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УЕФА показал символическую сборную Лиги Европы 2020/21

28 Мая 2021, 23:39,

27 мая матчем «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед» завершился очередной розыгрыш Лиги Европы, победу в котором одержала испанская команда. Соперники сыграли вничью в основное время, после чего не смогли выявить победителя и в дополнительное время. Всё решилось в серии пенальти.

Через день УЕФА представил символическую сборную прошедшего турнира, где оказалось семь игроков «Вильярреала» и шесть «Манчестер Юнайтед». Также в списке есть пять футболистов «Ромы» и по одному из лондонского «Арсенала», загребского «Динамо», «Славии» и «Аякса». 

Как сообщает УЕФА, сборная была выбрана техническими наблюдателями. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Рома, Аякс, Вильярреал, Динамо Загреб, Славия
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