УЕФА показал символическую сборную Лиги Европы 2020/21

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28 Мая 2021, 23:39,
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27 мая матчем «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед» завершился очередной розыгрыш Лиги Европы, победу в котором одержала испанская команда. Соперники сыграли вничью в основное время, после чего не смогли выявить победителя и в дополнительное время. Всё решилось в серии пенальти.
Через день УЕФА представил символическую сборную прошедшего турнира, где оказалось семь игроков «Вильярреала» и шесть «Манчестер Юнайтед». Также в списке есть пять футболистов «Ромы» и по одному из лондонского «Арсенала», загребского «Динамо», «Славии» и «Аякса».
Как сообщает УЕФА, сборная была выбрана техническими наблюдателями.
Технические наблюдатели УЕФА назвали символическую сборную #ЛигаЕвропы в сезоне-2020/21— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 28, 2021
Согласны с выбором экспертов? pic.twitter.com/QumsfevxOg
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Рома, Аякс, Вильярреал, Динамо Загреб, Славия