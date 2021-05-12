​УЕФА назначил арбитров на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

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12 Мая 2021, 18:12,
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На официальном сайте УЕФА была опубликована информация о судейских назначениях на финальные матчи еврокубков в этом сезоне.
29 мая на финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» отработает бригада Антонио Матеу Лаоса из Испании. В качестве ВАР на игре будет работать Алехандро Эрнандес. Отмечается, что место проведения финального матча Лиги чемпионов будет объявлено дополнительно.
26 мая на финале Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» в польском Гданьске отработает бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Назначение в качестве ВАР получил Франсуа Летексье.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Вильярреал, Клеман Тюрпен, антонио матеу лаос