​УЕФА назначил арбитров на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

На официальном сайте УЕФА была опубликована информация о судейских назначениях на финальные матчи еврокубков в этом сезоне.

29 мая на финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» отработает бригада Антонио Матеу Лаоса из Испании. В качестве ВАР на игре будет работать Алехандро Эрнандес. Отмечается, что место проведения финального матча Лиги чемпионов будет объявлено дополнительно.

26 мая на финале Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» в польском Гданьске отработает бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Назначение в качестве ВАР получил Франсуа Летексье.