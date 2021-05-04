Лига Европы 2020-2021
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Почти 10 тысяч болельщиков будут допущены на финал Лиги Европы

04 Мая 2021, 08:16,

Запущена продажа билетов на финальную встречу Лиги Европы сезона-2020/2021, об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Поединок, который состоится в польском городе Гданьск, смогут посетить 25% от полной вместимости местного стадиона. Таким образом, на трибуны будут допущены 9800 болельщиков.

Напомним, что обладатели путевок в финал еврокубка определятся в противостояниях «Арсенал» - «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» - «Рома».

Решающий поединок турнира пройдет в среду, 26-го мая.

В прошлом сезоне триумфатором Лиги Европы стала испанская «Севилья», которая в решающей встрече одолела миланский «Интер» со счетом 3:2. 

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лига Европы
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