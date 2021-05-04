Почти 10 тысяч болельщиков будут допущены на финал Лиги Европы

Запущена продажа билетов на финальную встречу Лиги Европы сезона-2020/2021, об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Поединок, который состоится в польском городе Гданьск, смогут посетить 25% от полной вместимости местного стадиона. Таким образом, на трибуны будут допущены 9800 болельщиков.

Напомним, что обладатели путевок в финал еврокубка определятся в противостояниях «Арсенал» - «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» - «Рома».

Решающий поединок турнира пройдет в среду, 26-го мая.

В прошлом сезоне триумфатором Лиги Европы стала испанская «Севилья», которая в решающей встрече одолела миланский «Интер» со счетом 3:2.