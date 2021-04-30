Сабитов: «Кавани несёт для «МЮ» золотые яйца»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» (6:2).

- Результат первого тайма – большая случайность. У «Ромы» большой кризис, и ей крайне тяжело прыгнуть выше своего среднего на данный момент уровня. Второй тайм расставил всё по своим местам. Помню, как в предыдущее годы «МЮ» был грозой всех гостей на «Олд Траффорд». «Роме», на мой взгляд, сильно повезло в противостоянии с «Аяксом» в четвертьфинале, на полуфинал ей уже не хватило запаса прочности, которым обычно традиционно славятся итальянские команды. С эстетической точки зрения было бы интересней посмотреть матчи «Манчестер Юнайтед» против «Аякса».

У «МЮ» особенно понравился Кавани. Он нападающий высокого европейского уровня с инстинктом убийцы, а таких очень мало. Есть примеры, когда бомбардиры переходят в другие клубы, но не могут мягко и плавно интегрироваться в новую систему, – у тех же Шевченко и Торреса ничего не получилось в «Челси». Это не значит, что они плохие, так просто бывает. А Кавани сохраняет впечатляющую результативность во всех клубах, где играет, – и в «Наполи», и в «ПСЖ», и в «МЮ». Сейчас Кавани несёт золотые яйца для «Ман Юнайтед», поэтому манкунианцам логично продлить с ним контракт, истекающий летом.