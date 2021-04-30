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​Эмери: «Пенальти в наши ворота не было»

30 Апреля 2021, 08:45,

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после победы своей команды над «Арсеналом» (2:1) в первом полуфинале Лиги Европы. Единственный гол «подводники» пропустили с пенальти.

«Пенальти не было. Это была очень важная ошибка судьи, которую можно было заметить с помощью системы ВАР», - слова Эмери, сказанные после игры, приводит Goal.com.

«У нас были шансы забить третий гол, в этом состоял наш план. Через неделю мы будем играть по тому же плану, чтобы контролировать игру и показать наш характер. Сегодня мы хотели победить и добились этого. Этот результат позволяет нам рассчитывать на финал. Нужно забить гол на выезде», - сказал Эмери BT Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Вильярреал, Унаи Эмери
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