​Эмери: «Пенальти в наши ворота не было»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после победы своей команды над «Арсеналом» (2:1) в первом полуфинале Лиги Европы. Единственный гол «подводники» пропустили с пенальти.

«Пенальти не было. Это была очень важная ошибка судьи, которую можно было заметить с помощью системы ВАР», - слова Эмери, сказанные после игры, приводит Goal.com.

«У нас были шансы забить третий гол, в этом состоял наш план. Через неделю мы будем играть по тому же плану, чтобы контролировать игру и показать наш характер. Сегодня мы хотели победить и добились этого. Этот результат позволяет нам рассчитывать на финал. Нужно забить гол на выезде», - сказал Эмери BT Sport.