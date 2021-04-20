​Полуфиналы еврокубков пройдут по расписанию

|
20 Апреля 2021, 15:11,
|
|
УЕФА не станет уже сейчас применять санкции к клубам, которые решили отделиться от действующей футбольной системы и создать Суперлигу. Как сообщает ESPN, полуфиналы еврокубков на следующей неделе пройдут по расписанию.
Во вторник, двадцать седьмого апреля, в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Челси». На следующий день, двадцать восьмого апреля, «ПСЖ» примет «Манчестер Сити». В четверг, двадцать девятого апреля, в первых полуфиналах Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ромы», а «Вильярреал» - против «Арсенала».
Отметим, что внеочередное заседание исполкома УЕФА пройдёт двадцать третьего апреля.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, ПСЖ, Рома, Вильярреал
И это правильно... Не надо прям с порога начинать бить посуду как баба-истеричка, пусть доиграют и каждый получит своё в этом сезоне... А дальше уж как пойдёт, по моему скромному мнению ничего у Суперлиги не получится и всё рано или поздно вернётся на круги своя...