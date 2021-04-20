​Полуфиналы еврокубков пройдут по расписанию

УЕФА не станет уже сейчас применять санкции к клубам, которые решили отделиться от действующей футбольной системы и создать Суперлигу. Как сообщает ESPN, полуфиналы еврокубков на следующей неделе пройдут по расписанию.

Во вторник, двадцать седьмого апреля, в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Челси». На следующий день, двадцать восьмого апреля, «ПСЖ» примет «Манчестер Сити». В четверг, двадцать девятого апреля, в первых полуфиналах Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ромы», а «Вильярреал» - против «Арсенала».

Отметим, что внеочередное заседание исполкома УЕФА пройдёт двадцать третьего апреля.