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​Полуфиналы еврокубков пройдут по расписанию

20 Апреля 2021, 15:11,

УЕФА не станет уже сейчас применять санкции к клубам, которые решили отделиться от действующей футбольной системы и создать Суперлигу. Как сообщает ESPN, полуфиналы еврокубков на следующей неделе пройдут по расписанию.

Во вторник, двадцать седьмого апреля, в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Челси». На следующий день, двадцать восьмого апреля, «ПСЖ» примет «Манчестер Сити». В четверг, двадцать девятого апреля, в первых полуфиналах Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ромы», а «Вильярреал» - против «Арсенала».

Отметим, что внеочередное заседание исполкома УЕФА пройдёт двадцать третьего апреля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, ПСЖ, Рома, Вильярреал
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Комментарии (1)
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только не мясо!!!
20 Апреля 2021, 16:30

И это правильно... Не надо прям с порога начинать бить посуду как баба-истеричка, пусть доиграют и каждый получит своё в этом сезоне... А дальше уж как пойдёт, по моему скромному мнению ничего у Суперлиги не получится и всё рано или поздно вернётся на круги своя...

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