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«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», скорее всего, исключат из этой Лиги чемпионов – член исполкома УЕФА

19 Апреля 2021, 19:40,

УЕФА намерен решительно и жёстко бороться с двенадцатью клубами, которые вошли в число создателей Суперлиги. На днях эти клубы могут быть исключены уже из текущих еврокубковых турниров.

«В пятницу состоится внеочередное заседание исполкома. Скорее всего, эти клубы будут исключены из турниров. Затем мы должны решить, как завершить эту Лигу чемпионов», - рассказал каналу DR член исполкома УЕФА Йеспер Мёллер.

Если «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» исключат из Лиги чемпионов как создателей Суперлиги, в турнире останется только «ПСЖ».

Что касается Лиги Европы, то при исключении «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в турнире остаются «Рома» и «Вильярреал».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, ПСЖ, Рома, Вильярреал
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Комментарии (8)
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0
Bub
19 Апреля 2021, 20:32

Всем хочецццца кушать.
И не макарошек, а белого хлеба. С маслом и черной икрой.
Вокруг фтубола крутятся слишком большие деньги, что бы кто то от них так просто отказался и отдал кому то другому. Теперь либо начнутся крупные заносы в толстых конвертах везде и всюду, либо будут пилить каждый свое.

0
ARTUR
19 Апреля 2021, 20:23

пересы и вся эта банда могли дождатся окончания турнира ... выдать ушастого помойке под названием ПСЖ Почетино хоть потрогает трофей

1
beorn_n
19 Апреля 2021, 20:23

ПСЖ подождет когда конкурентов исключат и объявят его обладателем кубка чемпионов 2021 и на след день объявит о вступлении в суперлигу).

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0
San13
19 Апреля 2021, 20:16

ЛЧ уйдет в небытие через пару лет, я так думаю.

0
Антидыня
19 Апреля 2021, 20:08

Да, да, да, исключить немедленно !!!

1
Evgen 86
19 Апреля 2021, 20:06

Вот обычный передел собственности и проявился. Не хотят боссы Уефа ни с кем делится отюда и такая рьяная активность. Современный футбол это бизнес и не более. Если уйдёт 20 клубов ЛЧ перестанет по сути существовать тк уйдут спонсоры

0
ингерман
19 Апреля 2021, 19:53

ай.. как же манюня без своего традиционного ле останеца?.. )))

0
Nestea0201
19 Апреля 2021, 19:43

Вот УЕФА и показал свое истинное лицо, очень надеюсь что проект Суперлига состоится и господин Чеферин пойдет восвояси)

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