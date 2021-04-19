«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», скорее всего, исключат из этой Лиги чемпионов – член исполкома УЕФА

УЕФА намерен решительно и жёстко бороться с двенадцатью клубами, которые вошли в число создателей Суперлиги. На днях эти клубы могут быть исключены уже из текущих еврокубковых турниров.

«В пятницу состоится внеочередное заседание исполкома. Скорее всего, эти клубы будут исключены из турниров. Затем мы должны решить, как завершить эту Лигу чемпионов», - рассказал каналу DR член исполкома УЕФА Йеспер Мёллер.

Если «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» исключат из Лиги чемпионов как создателей Суперлиги, в турнире останется только «ПСЖ».

Что касается Лиги Европы, то при исключении «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в турнире остаются «Рома» и «Вильярреал».