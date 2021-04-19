Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги

В воскресенье топ-клубы объявили о создании Суперлиги, из-за которой им придётся отказаться от участия в еврокубках. Тем не менее УЕФА сдаваться не намерен и уже сообщил о смене формата Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как ещё будут меняться еврокубки.

Вероятная потеря топ-клубов — гигантский удар по УЕФА. Лига чемпионов без «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и других — это уже не лучший турнир мира. Долгое время рекорды соревнования будут являться готовой рекламой Суперлиги. Тем не менее для УЕФА это скорее вызов, ведь конкуренцию никто не отменял.

Очень важно, что пока что далеко не все топ-клубы потеряны. Финалисты последнего розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» и «ПСЖ» пока не стали участниками Суперлиги. Если от немцев ответа всё ещё ждут, то парижане туда не стремятся. Другие клубы из Германии и Франции тоже пока не стали участниками Суперлиги.

Конечно, состав Лиги чемпионов на будущий сезон стал менее привлекательным, но всё ещё вполне боевой. «Бавария», «Лейпциг», «ПСЖ», «Монако», «Порту», «Бенфика», «Наполи», «Аталанта», «Лацио», «Рома», «Севилья», «Вильярреал», «Лестер», «Порту», «Бенфика», «Аякс», «Зальцбург» — уж как минимум не безынтересно. Не забудем ещё, что, например, дортмундская «Боруссия» просто не пробивается по спортивному принципу, а в будущем она должна оказаться в числе участников.

Говорить о смерти Лиги чемпионов точно рано. С учётом неплохого состава участников и существующей географии всего континента у УЕФА остаются козыри. Суперлига может стать закрытым элитарным клубом, но именно это ограничение и может сыграть злую шутку.

Конечно, в этом случае серьёзный удар будет нанесён по Лиге Европы, которая потеряет второй эшелон клубов Англии, Испании и Италии. Лига Конференций же, не успев запуститься, и вовсе потеряла смысл. Идея третьего по уровню Еврокубка изначально была странной, а теперь турнир станет четвёртым по своему статусу.

УЕФА нужно решить вопрос денег, и сокращение Лиги Конференций напрашивается. Безусловно, надо помочь заработать командам, которые в перспективе обладают фан-базой и потенциалом для роста. Надо помочь «Селтику» и «Рейнджерс», турецким клубам. При отсутствии перекоса в распределении денег в пользу топ-клубов, многие команды могут добиться значительного прогресса.

В конечном счёте Лига чемпионов вполне может сохранить свой статус очень крутого турнира.

Андрей Центров