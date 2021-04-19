​УЕФА объявил об изменении в формате еврокубков

УЕФА на своём сайте опубликовал информацию об изменении в формате еврокубков. Изменения вступят в силу с сезона 2024/2025.

Как и ожидалось, в основной стадии Лиги чемпионов теперь не будет групп. Это будет единая лига из 36 участников вместо 32. Каждая команда проведёт на этой стадии по десять игр с разными соперниками. Восемь лучших команд напрямую пройдут в плей-офф, а команды, занявшие места с девятого по шестнадцатое, разыграют ещё восемь мест в 1/8 финала.

Если говорить о четырёх дополнительных местах в основном раунде, то одно из них достанется команде, которая займёт третье место в пятой ассоциации по таблице коэффициентов УЕФА. Ещё один билет получит чемпион из так называемого Пути чемпионов в квалификации (путёвок отсюда будет пять, а не четыре). Оставшиеся два билета получат клубы с лучшим коэффициентом за последние пять лет, которые не пробились в основной раунд, но пробились в квалификацию Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций.

Подобным образом изменятся форматы Лиги Европы и Лиги конференций. В Лиге Европы на основной стадии команды проведут по восемь матчей, а в Лиге конференций – по шесть. УЕФА отмечает, что количество участников на основной стадии этих турниров может тоже увеличиться до тридцати шести.