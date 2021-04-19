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Лига Европы 2020-2021
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​Клубы Суперлиги не исключат из Лиги чемпионов уже сейчас

19 Апреля 2021, 16:55,

Жаркий информационный понедельник продолжается. На фоне создания Суперлиги проскакивала информация о том, что участников нового турнира могут исключить уже из текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Впрочем, этого не случится. Испанская Marca сообщает на своих страницах о том, что евротурниры сезона 2020/2021 будет завершены согласно плану.

Если посмотреть на восьмерых полуфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы, то пять из них являются создателями Суперлиги. Исключения составляют только «ПСЖ», «Рома» и «Вильярреал».

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в конце апреля и начале мая.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Арсенал Лондон
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