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​Сульшер: Мы не далеко от лучших команд Европы

16 Апреля 2021, 15:57,

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сопоставил свою команду с четвертьфиналистами Лиги чемпионов – «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реалом» и «Челси».

«Реальность такова, что мы находимся в полуфинале Лиги Европы, а они – в полуфинале Лиги чемпионов. Но когда мы смотрим игры и видим, как хорошо мы выступали против этих команд, мы понимаем, что находимся не в миллионе миль от них.

Всё решает стабильность. Иногда мелкие детали идут против тебя. Мы могли пройти групповой этап Лиги чемпионов. В какой-то момент я чувствовал, что мы сделали достаточно, но мы всё же вылетели. Теперь мы должны стараться стать лучше», - цитирует Сульшера Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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0
Dimauskas
16 Апреля 2021, 16:20

Сульшер прав!

0
Misha_diablo_football
16 Апреля 2021, 16:14

"мы сделали достаточно" он эти хочет сказать что нынче уровень команды это полуфинал или финал ЛЕ....

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