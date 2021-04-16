​Сульшер: Мы не далеко от лучших команд Европы

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сопоставил свою команду с четвертьфиналистами Лиги чемпионов – «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реалом» и «Челси».

«Реальность такова, что мы находимся в полуфинале Лиги Европы, а они – в полуфинале Лиги чемпионов. Но когда мы смотрим игры и видим, как хорошо мы выступали против этих команд, мы понимаем, что находимся не в миллионе миль от них.

Всё решает стабильность. Иногда мелкие детали идут против тебя. Мы могли пройти групповой этап Лиги чемпионов. В какой-то момент я чувствовал, что мы сделали достаточно, но мы всё же вылетели. Теперь мы должны стараться стать лучше», - цитирует Сульшера Goal.com.