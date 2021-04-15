«Арсенал», «Вильярреал» и «Рома» вышли в полуфинал

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15 Апреля 2021, 23:57,
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В Лиге Европы завершилась стадия 1/4 финала. «Арсенал» без сенсаций разобрался со «Славией» - 4:0. Все было кончено за шесть минут в начале матча, когда «канониры» забили трижды. Александр Ляказетт оформил дубль.
«Вильярреал» поставил точку в сказке загребского «Динамо», повторно одержав победу (2:1).
До последних минут сохранялась интрига в поединке «Ромы» и «Аякса». Амстердамцы приблизились к полуфиналу в начале второго тайма, но соперник на гол Райана Броббея ответил точным ударом Эдина Джеко. 1:1, и римляне в полуфинале.
29 апреля сыграют «Вильярреал» и «Арсенал», а также «МЮ» с «Ромой».
Протокол игры
|Славия Прага
|0:4
|Арсенал
|18' Пепе Николя (0:1)
|21' Ляказетт Александр (0:2)
|24' Сака Букайо (0:3)
|77' Ляказетт Александр (0:4)
Коларж Ондржей • Бах Александр 46' ( Вишински Денис ( 46') • Голеш Томаш • Зима Давид • Боржил Ян 46' ( Лингр Ондржей ( 46') • Шевчик Петр • Громада Якуб 20' 46' ( Масопуст Лукаш ( 46') • Провод Лукас • Станчу Николае 46' ( Дорли Оскар ( 46') • Кухта Ян 71' ( Тецл Станислав ( 71') • Олайинка Питер 63'
Запасные: Сима Абдалла • Стейскал Ян • Траоре Ибрагим • Коварж Пржемысл
Лено Бернд • Чамберс Калум • Холдинг Роб • Мари Пабло • Джака Гранит • Парти Томас 78' ( Мартинелли Габриэл ( 78' ) • 82'Себальос Дани • Сака Букайо 78' ( Седрик Соареш ( 78') • Смит-Роу Эмил 67' ( Эльнени Мохамед ( 67') • Пепе Николя 88' ( Балогун Фоларин ( 88') • Ляказетт Александр 78' ( Нкетиа Эдди ( 78')
Запасные: Нелсон Райс • Райан Мэтт • Хиллсон Джеймс • Бельерин Эктор • Азиз Мигель • Виллиан Боргес • Габриэль дос Сантос
15 апреля. Стадион "Синобо".
Протокол игры
|(1:0) Алькасер Пако 36'
|(2:0) Морено Херард 43'
|74' Оршич Мислав (2:1)
Рульи Херонимо • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо 90' ( Морено Альберто ( 90') • Тригерос Мануэль 60' 62' ( Гомес Мойсес ( 62') • Капу Этьен • Парехо Даниэль 84' ( Коклен Франсис ( 84') • Морено Херард • Алькасер Пако 90' ( Пенья Рубен ( 90') • Чуквезе Саму 90' ( Баэна Алехандро ( 90')
Запасные: Коста Хауме • Марио Гаспар • Фунес Мори • Бакка Карлос • Асенхо Серхио • Пино Йереми • Ниньо Фер
Ливакович Доминик • Ристовски Стефан 62' ( Стоянович Петар ( 62') • Лауритсен Расмус • Теофил-Катерин Кевин 82' ( Перич Дино ( 82') • Гвардиол Йошко • Якич Кристиян • 40'Адеми Ариян 82' ( Мишич Йосип ( 82') • Иванушец Лука 76' ( Атьемвен Айяйи ( 76') • Майер Ловро 62' ( Франьич Бартол ( 62') • Оршич Мислав • Петкович Бруно
Запасные: Йосипович Ренато • Бертон Робби • Леовац Марин • Загорац Даниел • Толич Марко • Кабрая Марьян • Кастрати Лирим
15 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Протокол игры
|49' Броббей Брайан (0:1)
|(1:1) Джеко Эдин 72'
Пау Лопес • Манчини Джанлука • 69'Кристанте Бриан • 86'Ибаньес Рожер • 44'Карсдорп Рик • Верету Жордан • 67'Диавара Амаду • Калафьори Рикардо 81' ( Вильяр Гонсало ( 81') • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих 87' ( Педро Родригес ( 87') • Джеко Эдин 79' 80' ( Майораль Борха ( 80')
Запасные: Дарбо Эбрима • Киерво Риккардо • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Миранте Антонио • Перес Карлес
Стекеленбург Мартен • Клейбер Шон 22' ( Шуурс Перр ( 22' • Идрисси Уссама 83') • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • 90'Тальяфико Николас • 90'Альварес Эдсон 70' ( Кудус Мохаммед ( 70') • Классен Дэви • Гравенберх Райан • Антони 46' ( Броббей Брайан ( 46') • Тадич Душан • Нерес Давид 83' ( Траоре Лассина ( 83')
Запасные: Тимбер Квинтен • Котарски Доминик • Схерпен Кьелл • Эккеленкамп Юрген • Касанвирджо Нерайшо
15 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Рома, Вильярреал
Аякс жаль, в целом, он смотрелся лучше Ромы по ходу обоих матчей. Но ошибки, ошибки, несобранность в отдельных моментах... И автобус римлян прошел дальше.
Арсенал наконец-то прорвало, браво!