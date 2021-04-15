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«Арсенал», «Вильярреал» и «Рома» вышли в полуфинал

15 Апреля 2021, 23:57,

В Лиге Европы завершилась стадия 1/4 финала. «Арсенал» без сенсаций разобрался со «Славией» - 4:0. Все было кончено за шесть минут в начале матча, когда «канониры» забили трижды. Александр Ляказетт оформил дубль.

«Вильярреал» поставил точку в сказке загребского «Динамо», повторно одержав победу (2:1).

До последних минут сохранялась интрига в поединке «Ромы» и «Аякса». Амстердамцы приблизились к полуфиналу в начале второго тайма, но соперник на гол Райана Броббея ответил точным ударом Эдина Джеко. 1:1, и римляне в полуфинале.

29 апреля сыграют «Вильярреал» и «Арсенал», а также «МЮ» с «Ромой».

Протокол игры  
Славия Прага 0:4 Арсенал
    18' Пепе Николя (0:1)
    21' Ляказетт Александр (0:2)
    24' Сака Букайо (0:3)
    77' Ляказетт Александр (0:4)
Коларж Ондржей Бах Александр   46' (Вишински Денис (   46') Голеш Томаш Зима Давид Боржил Ян   46' (Лингр Ондржей (   46') Шевчик Петр Громада Якуб   20'   46' (Масопуст Лукаш (   46') Провод Лукас Станчу Николае   46' (Дорли Оскар (   46') Кухта Ян   71' (Тецл Станислав (   71') Олайинка Питер   63'
Запасные: Сима Абдалла Стейскал Ян Траоре Ибрагим Коварж Пржемысл
Лено Бернд Чамберс Калум Холдинг Роб Мари Пабло Джака Гранит Парти Томас   78' (Мартинелли Габриэл (   78'   82') Себальос Дани Сака Букайо   78' (Седрик Соареш (   78') Смит-Роу Эмил   67' (Эльнени Мохамед (   67') Пепе Николя   88' (Балогун Фоларин (   88') Ляказетт Александр   78' (Нкетиа Эдди (   78')
Запасные: Нелсон Райс Райан Мэтт Хиллсон Джеймс Бельерин Эктор Азиз Мигель Виллиан Боргес Габриэль дос Сантос
15 апреля. Стадион "Синобо".
Протокол игры  
Вильярреал 2:1 Динамо Загреб
(1:0) Алькасер Пако 36'    
(2:0) Морено Херард 43'    
    74' Оршич Мислав (2:1)
Рульи Херонимо Фойт Хуан Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо   90' (Морено Альберто (   90') Тригерос Мануэль   60'   62' (Гомес Мойсес (   62') Капу Этьен Парехо Даниэль   84' (Коклен Франсис (   84') Морено Херард Алькасер Пако   90' (Пенья Рубен (   90') Чуквезе Саму   90' (Баэна Алехандро (   90')
Запасные: Коста Хауме Марио Гаспар Фунес Мори Бакка Карлос Асенхо Серхио Пино Йереми Ниньо Фер
Ливакович Доминик Ристовски Стефан   62' (Стоянович Петар (   62') Лауритсен Расмус Теофил-Катерин Кевин   82' (Перич Дино (   82') Гвардиол Йошко Якич Кристиян   40' Адеми Ариян   82' (Мишич Йосип (   82') Иванушец Лука   76' (Атьемвен Айяйи (   76') Майер Ловро   62' (Франьич Бартол (   62') Оршич Мислав Петкович Бруно
Запасные: Йосипович Ренато Бертон Робби Леовац Марин Загорац Даниел Толич Марко Кабрая Марьян Кастрати Лирим
15 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".


 

Протокол игры  
Рома 1:1 Аякс
    49' Броббей Брайан (0:1)
(1:1) Джеко Эдин 72'    
Пау Лопес Манчини Джанлука   69' Кристанте Бриан   86' Ибаньес Рожер   44' Карсдорп Рик Верету Жордан   67' Диавара Амаду Калафьори Рикардо   81' (Вильяр Гонсало (   81') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих   87' (Педро Родригес (   87') Джеко Эдин   79'   80' (Майораль Борха (   80')
Запасные: Дарбо Эбрима Киерво Риккардо Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио Перес Карлес
Стекеленбург Мартен Клейбер Шон   22' (Шуурс Перр (   22' Идрисси Уссама   83') Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро   90' Тальяфико Николас   90' Альварес Эдсон   70' (Кудус Мохаммед (   70') Классен Дэви Гравенберх Райан Антони   46' (Броббей Брайан (   46') Тадич Душан Нерес Давид   83' (Траоре Лассина (   83')
Запасные: Тимбер Квинтен Котарски Доминик Схерпен Кьелл Эккеленкамп Юрген Касанвирджо Нерайшо
15 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Рома, Вильярреал
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
16 Апреля 2021, 00:36

Аякс жаль, в целом, он смотрелся лучше Ромы по ходу обоих матчей. Но ошибки, ошибки, несобранность в отдельных моментах... И автобус римлян прошел дальше.

0
CELTIC FROST
16 Апреля 2021, 00:34

Арсенал наконец-то прорвало, браво!

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