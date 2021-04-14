​Адвокат Камара: «УЕФА должен был дисквалифицировать Куделу как минимум на год»

Адвокат Аамер Анвар, представляющий интересы игрока «Глазго Рейнджерс» Глена Камара, который пострадал от расистских оскорблений, опубликовал заявление по мотивам решения УЕФА. Союз дисквалифицировал игрока «Славии» Ондржея Куделу за расизм на десять матчей под своей эгидой.

В заявлении адвоката слова УЕФА о намерении решительно бороться с расизмом на фоне вынесенных санкций называются посмешищем. По мнению Анвара, Кудела должен был быть дисквалифицирован как минимум на один год.

Стоит напомнить, что сам Глен Камара был дисквалифицирован на три игры за удар соперника.