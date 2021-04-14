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​Адвокат Камара: «УЕФА должен был дисквалифицировать Куделу как минимум на год»

14 Апреля 2021, 22:22,

Адвокат Аамер Анвар, представляющий интересы игрока «Глазго Рейнджерс» Глена Камара, который пострадал от расистских оскорблений, опубликовал заявление по мотивам решения УЕФА. Союз дисквалифицировал игрока «Славии» Ондржея Куделу за расизм на десять матчей под своей эгидой.

В заявлении адвоката слова УЕФА о намерении решительно бороться с расизмом на фоне вынесенных санкций называются посмешищем. По мнению Анвара, Кудела должен был быть дисквалифицирован как минимум на один год.

Стоит напомнить, что сам Глен Камара был дисквалифицирован на три игры за удар соперника.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Глазго Рейнджерс, Славия, Ондржей Кудела, Глен Камара
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Комментарии (1)
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2
CELTIC FROST
14 Апреля 2021, 23:56

В Африке живут Негры. И их потомки, даже если они живут в Европе и Америке, тоже - Негры, как это им странным может не показаться. Они действительно - чернокожие. Не нравится им это - пусть перекрашиваются. как Майкл Джексон) По жизни обиженные БЛМ-щики, то и дело ноют, как будто реально побелеть хотят) Надоели.

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