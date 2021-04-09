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​Мужчина, который выбежал на поле в матче «Манчестер Юнайтед», прятался под брезентом 14 часов

09 Апреля 2021, 15:22,

Матч Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» прерывался из-за мужчины, который в голом виде выбежал на футбольное поле. Как сообщает ESPN, нарушитель правопорядка смог пробраться на стадион в семь часов утра. На протяжении четырнадцати часов он прятался на стадионе под брезентом, ожидая начала матча. Информацию подтвердили в полиции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Гранаду» на выезде со счётом 2:0. Ответный матч команды проведут пятнадцатого апреля. Победитель дуэли в полуфинале Лиги Европы сыграет против «Ромы» или «Аякса».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Гранада
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