​Мужчина, который выбежал на поле в матче «Манчестер Юнайтед», прятался под брезентом 14 часов

Матч Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» прерывался из-за мужчины, который в голом виде выбежал на футбольное поле. Как сообщает ESPN, нарушитель правопорядка смог пробраться на стадион в семь часов утра. На протяжении четырнадцати часов он прятался на стадионе под брезентом, ожидая начала матча. Информацию подтвердили в полиции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Гранаду» на выезде со счётом 2:0. Ответный матч команды проведут пятнадцатого апреля. Победитель дуэли в полуфинале Лиги Европы сыграет против «Ромы» или «Аякса».