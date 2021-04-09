Сабитов: «Всю малину для «Аякса» испортило пижонство Тадича»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины домашнего поражения «Аякса» от «Ромы» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы (1:2).

- В преддверии этого мачта мало кто сомневался в победе «Аякса». У амстердамского клуба хорошая статистика выступлений в двух предыдущих розыгрышах еврокубков. Сейчас «Аякс» очень уверенно лидирует в своём чемпионате, и он являлся фаворитом в паре с «Ромой», не было предпосылок для его плохой игры.

«Аякс» наверняка бы действительно выиграл со счётом 3:0 и 4:0, если бы не переломный момент – пижонское исполнение пенальти Тадичем, которое испортило амстердамцам всю малину. Игра складывалась превосходно для «Аякса», он забил гол и создавал момент за моментом, однако Тадич с одиннадцатиметрового пробил паненкой в центр створа во вратаря. Было видно невооружённым глазом, что «Аякс» после этого психологически надломился, и практически сразу же дебютировавший за амстердамский клуб молодой вратарь Схерпен пропустил нелепейший ответный гол со штрафного, дав мячу выскочить из своих рук.

Сработал непреложный футбольный закон: не забиваешь ты – забивают тебе. Дальше «Аякс» продолжал атаковать, но уже не с тем настроением, что раньше. «Рома» уверенно оборонялась, а потом забила победный гол на стандарте, когда Роджер оказался в чужой штрафной без какой-либо опеки, и на этом всё. Получается, что противоположные роли сыграли вратари: Пау Лопес отметился со знаком «плюс», отразив пенальти, а Схерпен – со знаком «минус», пропустив лёгкий гол со штрафного. Ну и антигероем стал Тадич.

В ответном матче многое зависит от того, восстановится ли от травмы Стекенленбург, ставший основным вратарём «Аякса» после дисквалификации Онаны за употребление запрещённых препаратов. У Схерпена хорошие ростовые данные, но на данный момент он не вратарь уровня еврокубков. У «Аякса» есть шансы пройти в полуфинал, если у него будет на поле надёжный голкипер и не будет пижонских вариантов.