Сульшер: «Не идеальный вечер»

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09 Апреля 2021, 00:38,
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Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
«Это был не идеальный вечер, потому что мы получили три жёлтые карточки, которые закончились тремя дисквалификациями. 2:0 – очень хороший результат. Мы знаем, что сложно добиться этого, когда вы играете в гостях в Испании.
Ответный матч? Ничего не поменялось, мы хотим побеждать в каждой игре. У нас по-прежнему молодая команда, которая продолжает учиться. Мы должны постоянно совершенствоваться», - цитирует Сульшера BT Sport.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Гранадой» состоится в четверг, 15 апреля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер