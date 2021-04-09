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Сульшер: «Не идеальный вечер»

09 Апреля 2021, 00:38,

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Это был не идеальный вечер, потому что мы получили три жёлтые карточки, которые закончились тремя дисквалификациями. 2:0 – очень хороший результат. Мы знаем, что сложно добиться этого, когда вы играете в гостях в Испании.

Ответный матч? Ничего не поменялось, мы хотим побеждать в каждой игре. У нас по-прежнему молодая команда, которая продолжает учиться. Мы должны постоянно совершенствоваться», - цитирует Сульшера BT Sport.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Гранадой» состоится в четверг, 15 апреля.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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