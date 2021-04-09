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Сольдадо: «Горжусь партнёрами по команде»

09 Апреля 2021, 00:18,

Нападающий «Гранады» Роберто Сольдадо прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Горжусь своими партнерами по команде. На следующей неделе мы приедем на «Олд Траффорд» и постараемся просто насладиться моментом», - сказал Сольдадо после матча.

Ответная встреча состоится в четверг, пятнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

35-летний Сольдадо сыграл тридцать семь матчей за «Гранаду» во всех турнирах нынешнего сезона, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гранада, Роберто Сольдадо
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