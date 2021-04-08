«Манчестер Юнайтед» приложил минимум усилий для победы в Гранаде

В рамках четвертьфинала Лиги Европы сыграли в Испании «Гранада» и «Манчестер Юнайтед».

Впервые в своей истории испанская «Гранада» добралась до четвертьфинала Лиги Европы. Но там, скорее всего, команда Мартинеса свой путь завершит. Во-первых, выматывает игра на два фронта – последние три матча (два в Ла Лиге и один с «Мольде» в ЛЕ) проиграны. Во-вторых, соперник по четвертьфиналу самый грозный из возможных – «Манчестер Юнайтед».

Команда Сульшера недавно вылетела из Кубка Англии, за чемпионство в АПЛ борется только математически, так что упускать Лигу Европы нельзя. Тем более, что соперников с именем не осталось. Из всех участников четвертьфиналов только «Аякс» смотрится грозно. «Арсенал», «Рома» и «Вильярреал» нестабильны, а в соперниках «дьяволов» по четвертьфиналу вообще рядовой середняк Ла Лиги.

Embed from Getty Images

Сульшер атаку доверил молодым и лихим: Гринвуду, Рэшфорду, Джеймсу, поддерживали которых Поль Погба и Бруну Фернандеш. В составе «Гранады» можно отметить лишь ветерана Сольдадо, Кенеди, пытавшегося заиграть в АПЛ, да Хесуса Вальехо, числившегося в «Реале». «Дьяволы» сразу же забрали мяч под свой контроль и колоссальное территориальное преимущество захватили, но моментов долго не было. «Гранада» надёжно держала оборону ровно полчаса. А потом получила довольно простенький гол.

Виктор Линделёф получил мяч от голкипера и медленно двигался вперёд. До центрального круга не дошёл метров 15 и вырезал дальний заброс в сторону Рэшфорда. Маркус легко убежал от Дуарте, вышел один на один с Руем Силвой и забил гол - 0:1. Ни одного лишнего движения.

Embed from Getty Images

Англичане гол забили и слишком расслабились, чем едва не воспользовался Эррера. В концовке тайма наконец-то прошла неплохая диагональ и Янхель с лёту пробил из пределов штрафной площади, попав в штангу ворот Давида де Хеа. «Манчестер Юнайтед» вообще не спешил вновь включать скорость. Хотя бы первую. «Гранада» вроде мяч получила в своё распоряжение, но ничего толкового не могла создать. Только угловые зарабатывала. Закрытый и довольно скучный футбол продолжился до самого конца матча.

Атака «дьяволов» больше не старалась, не помог и выход Эдинсона Кавани. А «Гранада» может и старалась, но класса бодаться с «Манчестер Юнайтед» не хватило. Только Бруну Фернандеш доиграл матч до конца, заработав и реализовав пенальти на 90-й минуте игры - 0:2.В итоге подопечные Сульшера увозят из Испании уверенную победу и укрепляются в статусе фаворита.