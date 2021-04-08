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«Манчестер Юнайтед» приложил минимум усилий для победы в Гранаде

08 Апреля 2021, 23:55,

В рамках четвертьфинала Лиги Европы сыграли в Испании «Гранада» и «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед
    31' Рэшфорд Маркус (0:1)
    90' Фернандеш Бруну (0:2)
Силва Руи Виктор Диаз Дуарте Домингуш   51'   54' (Санчес Герман (   54') Вальехо Хесус Нева Карлос   75' (Мачис Дарвин (   75') Эррера Янгель Гоналон Максим   86' (Этеки Ян (   86'   89') Пуэртас Антонио Монторо Анхель Кенеди Роберт   75' (Фулкье Димитри (   75') Сольдадо Роберто   87' (Суарес Луис III (   87')
Запасные: Видаль Молина Перес Неуэн Аарон Эскандель Фабрега Арнау
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри   72' Шоу Люк   42'   46' (Теллес Алекс (   46') Погба Поль   8'   74' (Матич Неманья (   74'   84') Мактоминай Скотт   40' Джеймс Дэниэл Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   65' (Кавани Эдинсон (   65') Гринвуд Мэйсон   85' (Ван де Бек Донни (   85')
Запасные: Мата Хуан Уильямс Брендон Диалло Амад Грант Ли Туанзебе Аксел Фред Сантос Хендерсон Дин Эланга Энтони
08 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

Впервые в своей истории испанская «Гранада» добралась до четвертьфинала Лиги Европы. Но там, скорее всего, команда Мартинеса свой путь завершит. Во-первых, выматывает игра на два фронта – последние три матча (два в Ла Лиге и один с «Мольде» в ЛЕ) проиграны. Во-вторых, соперник по четвертьфиналу самый грозный из возможных – «Манчестер Юнайтед».

Команда Сульшера недавно вылетела из Кубка Англии, за чемпионство в АПЛ борется только математически, так что упускать Лигу Европы нельзя. Тем более, что соперников с именем не осталось. Из всех участников четвертьфиналов только «Аякс» смотрится грозно. «Арсенал», «Рома» и «Вильярреал» нестабильны, а в соперниках «дьяволов» по четвертьфиналу вообще рядовой середняк Ла Лиги.

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Сульшер атаку доверил молодым и лихим: Гринвуду, Рэшфорду, Джеймсу, поддерживали которых Поль Погба и Бруну Фернандеш. В составе «Гранады» можно отметить лишь ветерана Сольдадо, Кенеди, пытавшегося заиграть в АПЛ, да Хесуса Вальехо, числившегося в «Реале». «Дьяволы» сразу же забрали мяч под свой контроль и колоссальное территориальное преимущество захватили, но моментов долго не было. «Гранада» надёжно держала оборону ровно полчаса. А потом получила довольно простенький гол.

Виктор Линделёф получил мяч от голкипера и медленно двигался вперёд. До центрального круга не дошёл метров 15 и вырезал дальний заброс в сторону Рэшфорда. Маркус легко убежал от Дуарте, вышел один на один с Руем Силвой и забил гол - 0:1. Ни одного лишнего движения.

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Англичане гол забили и слишком расслабились, чем едва не воспользовался Эррера. В концовке тайма наконец-то прошла неплохая диагональ и Янхель с лёту пробил из пределов штрафной площади, попав в штангу ворот Давида де Хеа. «Манчестер Юнайтед» вообще не спешил вновь включать скорость. Хотя бы первую. «Гранада» вроде мяч получила в своё распоряжение, но ничего толкового не могла создать. Только угловые зарабатывала. Закрытый и довольно скучный футбол продолжился до самого конца матча.

Атака «дьяволов» больше не старалась, не помог и выход Эдинсона Кавани. А «Гранада» может и старалась, но класса бодаться с «Манчестер Юнайтед» не хватило. Только Бруну Фернандеш доиграл матч до конца, заработав и реализовав пенальти на 90-й минуте игры - 0:2.В итоге подопечные Сульшера увозят из Испании уверенную победу и укрепляются в статусе фаворита.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Юнайтед, Гранада
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Комментарии (3)
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1
Element-22
09 Апреля 2021, 00:01

орууу, ору с этих тёмных аварийных дурачков )) вышел, две минуты погонял воздух да дал Бруно по роже прям в своей штрафной ))) просто взял и похоронил все остававшиеся надежды своего клуба...
в целом матч вязкий, грязный, много кривляний, что неудивительно, ведь на поле было 11 человек из лол-лиги. радует, что ничего не дали создать у ворот ДХ, который - а вот тут уже удивительно - похоже, переквалифицировался во второго голкипера... у Уле отрастают яйца?
всех с победой!

1
CELTIC FROST
09 Апреля 2021, 00:14

Ну, кое-что создать все же дали. Да и Гранада, не стоит забывать, выбила из турнира Наполи. А так, самое красивое здесь -это счет на табло. Надо брать трофей, иначе Уле рискует остаться тренером-неудачником. Будем надеяться, что все-таки он приведет команду к титулу. С победой!

0
Element-22
09 Апреля 2021, 00:16

Взаимно! Только что создала Гранада? У Де Хеа ни одного спасения :)

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