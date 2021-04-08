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Во время матча между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал голый мужчина

08 Апреля 2021, 22:48,

В четвертьфинале Лиги Европы «Гранада» принимает на своём поле «Манчестер Юнайтед».

На шестой минуте матча произошёл неординарный эпизод. На поле выбежал голый обросший мужчина, пробежал по газону, а затем лёг на него, после чего сотрудники правопорядка увели нарушителя в подтрибунное помещение.

На данный момент идёт 41-я минута матча, единственный гол забил Маркус Рэшфорд, замкнувший в чужой штрафной передачу Виктора Линделофа. Стоит отметить, что несколько неплохих моментов создала и «Гранада», но реализовать их пока не удалось. В концовке первого тайма «Манчестер Юнайтед» ведёт со счётом 1:0.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Гранада
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Комментарии (1)
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0
ингерман
08 Апреля 2021, 23:06

ай.. хворост вышел из лесу.. )))

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