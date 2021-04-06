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Гибсон: «Манчестер Юнайтед» нельзя недооценивать «Гранаду»

06 Апреля 2021, 23:40,

Футбольный эксперт Терри Гибсон, специализирующийся на испанской Примере, поделился ожиданиями от матча между «Манчестер Юнайтед» и «Гранадой».

«Манкунианцы» не должны недооценивать «Гранаду», которая будет даже дома играть в гостевом стиле, делая ставку на контратаки, в этом компоненте игры они очень хороши. У «Гранады» отличная команда, которая умеет играть от соперника. Уверен, что они не будут открываться, как это сделал «Реал Сосьедад», позволив «манкунианцам» поймать себя на контратаке.

Думаю, что «Манчестер Юнайтед» выиграет со счётом 2:1, но английскому клубу нужно будет сыграть на максимум», - цитирует Гибсона пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Гранада
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