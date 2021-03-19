​Харт объяснил радостную реакцию на вылет «Тоттенхэма» в Instagram

В четверг вечером «Тоттенхэм» разочаровал своих болельщиков. После домашней победы над загребским «Динамо» со счётом 2:0 команда Жозе Моуринью проиграла в гостях 0:3 по итогу экстра-тайма и вылетела из турнира.

После игры на страничке голкипера «шпор» Джо Харта в Instagram появилась радостная надпись: «Дело сделано!».

Теперь Харт записал видеообращение, в котором дал пояснение по поводу записи в социальной сети. По словам вратаря, просидевшего в Загребе сто двадцать минут в запасе, человек, занимающийся ведением его страницы в Instagram, ошибся. Он подумал, что «Тоттенхэм» выиграл 3:0, а не проиграл.

Джо Харт принёс извинения за сложившуюся ситуацию.