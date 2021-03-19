«Гранада» - «Манчестер Юнайтед» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

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19 Марта 2021, 15:18,
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Вскоре после завершения жеребьёвки Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьёвка Лиги Европы. По итогам этой увлекательной процедуры были сформированы пары четвертьфинальной стадии второго по престижности еврокубкового турнира.
«Гранада» сыграет против «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» будет противостоять пражской «Славии», «Аякс» сразится с «Ромой», а загребское «Динамо» - с «Вильярреалом».
Первые четвертьфиналы пройдут восьмого апреля, а ответные состоятся ровно через неделю.
Отметим, что в этом сезоне у трофея Лиги Европы будет новый обладатель. «Севилья», выигравшая турнир в прошлом году, завершила еврокубковый сезон на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Рома, Аякс, Вильярреал, Гранада, Динамо Загреб, Славия Прага
Всей душой за Славию и Загреб!
Ну, надеюсь, что МЮ и Арсенал не облажаются, как их предшественники, некоторые из которых (Наполи и Лестер) тоже были фаворитами. Успехов им. В других парах - за Аякс и Динамо.
По моему очевидно, что фавориты тут - гранада и тем более славия. А выиграет аякс (хочется верить).
Кому - очевидно, я за того рад) Фавориты выявятся в прогнозах буков, и там выше оцениваться будут клубы из АПЛ. А вот как и что выйдет - покажет только жизнь.