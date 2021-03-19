«Гранада» - «Манчестер Юнайтед» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

Вскоре после завершения жеребьёвки Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьёвка Лиги Европы. По итогам этой увлекательной процедуры были сформированы пары четвертьфинальной стадии второго по престижности еврокубкового турнира.

«Гранада» сыграет против «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» будет противостоять пражской «Славии», «Аякс» сразится с «Ромой», а загребское «Динамо» - с «Вильярреалом».

Первые четвертьфиналы пройдут восьмого апреля, а ответные состоятся ровно через неделю.

Отметим, что в этом сезоне у трофея Лиги Европы будет новый обладатель. «Севилья», выигравшая турнир в прошлом году, завершила еврокубковый сезон на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.