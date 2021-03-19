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​Пиоли оскорбил Сульшера после матча

19 Марта 2021, 14:32,

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли был очень огорчён из-за поражения своей команды от «Манчестер Юнайтед» (0:1), которое повлекло за собой вылет «россонери» из Лиги Европы.

Как сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери, после финального свистка наставник английской команды Уле Гуннар Сульшер сказал Пиоли: «Хорошая команда».

Вероятно, Пиоли оценил эту фразу как издёвку, потому что ответ тренера «Милана» был достаточно резок. Он начал нецензурно выражаться, а также употребил слово «осёл» и фразу «твоя сестра». 

В сети есть видео этого инцидента, но расслышать там что-то крайне сложно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Уле Гуннар Сульшер, Стефано Пиоли
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
19 Марта 2021, 14:56

Ну и зря. На поле надо все доказывать. Если действительно так - то это очень некрасиво.

1
ARTUR
19 Марта 2021, 14:42

наверное назвал его белым

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