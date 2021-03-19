​Пиоли оскорбил Сульшера после матча

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19 Марта 2021, 14:32,
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Рулевой «Милана» Стефано Пиоли был очень огорчён из-за поражения своей команды от «Манчестер Юнайтед» (0:1), которое повлекло за собой вылет «россонери» из Лиги Европы.
Как сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери, после финального свистка наставник английской команды Уле Гуннар Сульшер сказал Пиоли: «Хорошая команда».
Вероятно, Пиоли оценил эту фразу как издёвку, потому что ответ тренера «Милана» был достаточно резок. Он начал нецензурно выражаться, а также употребил слово «осёл» и фразу «твоя сестра».
В сети есть видео этого инцидента, но расслышать там что-то крайне сложно.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Уле Гуннар Сульшер, Стефано Пиоли
Ну и зря. На поле надо все доказывать. Если действительно так - то это очень некрасиво.
наверное назвал его белым