Лига Европы 2020-2021
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Жеребьёвка Лиги Европы (завершена)

19 Марта 2021, 14:29,

15:22. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 8 апреля, а ответные - 15 апреля. Спасибо за внимание! 

15:18. Вот и всё! 

15:17. В финале номинальным хозяином будет представитель этой части сетки: "Динамо" Загреб - "Вильярреал" против "Арсенал" - "Славия"

15:16"Динамо" Загреб - "Вильярреал" против "Арсенал" - "Славия".

15:15"Гранада" - "Манчестер Юнайтед" против "Аякс" - "Рома".

 

15:15. "Динамо" Загреб - "Вильярреал". И сразу жеребьёвка полуфиналов! 

15:14. "Аякс" - "Рома"

15:13. "Арсенал" - "Славия".

15:12. Итак, первая пара: "Гранада" - "Манчестер Юнайтед"

15:11. Джорджо Маркетти сказал пару слов о простоте жеребьёвки. Сейчас начнут появляться пары! 

15:08. Помогать в процедуре жеребьёвки будет экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Сити" Гаэль Клиши. Появляется он на сцене. 

15:05. Генсек УЕФА Джорджо Маркетти вышел на сцену. Поприветствовал он все команды и рассказывает о результатах предыдущих стадий. 

15:03. Представляют нам участников 1/4 финала Лиги Европы посредством видеоролика. 

15:01. Начинаем! Ведущий Педру Пинту на сцене появился. 

14:50. Через десять минут начнётся наше мероприятие. А пока в комментариях вы можете попробовать спрогнозировать результаты жеребьёвки. Посмотрим, сколько пар совпадёт.

14:39. Никаких ограничений при жеребьёвке не будет – посева нет, команды из одной ассоциации могут выйти друг на друга.

14:30. Борьбу за трофей Лиги Европы продолжают «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вильярреал», «Гранада», «Рома», «Аякс», «Славия» и «Динамо» (Загреб).

14:27. По ходу процедуры сначала будут сформированы четвертьфинальные пары. Дальше будет определено, какие пары выходят друг на друга в полуфиналах. В завершении мы узнаем, команда из какой части сетки будет формальным хозяином финального поединка в Гданьске.

14:25. Здравствуйте, дорогие читатели сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»! Начинаем следить за жеребьёвкой Лиги Европы в режиме онлайн. Мероприятие начнётся в три часа дня по московскому времени. Добро пожаловать!
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Рома, Аякс, Вильярреал, Гранада, Динамо Загреб, Славия Прага
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Комментарии (5)
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0
CELTIC FROST
19 Марта 2021, 14:58

Что ж, аппетит приходит во время еды,)) Попробуем еще раз: МЮ - Вильярреал, Арсенал - Гранада, Рома - Динамо, Аякс - Славия.

0
ARTUR
19 Марта 2021, 15:00

ну посмотрим ))) видимо тебе сегодня прет )) но тут ты пролетишь )) нельзя ставить за тех кого болеешь )) но ВДРУГ ))!!!!!

1
CELTIC FROST
19 Марта 2021, 15:21

Все. Я ошибся здесь. Ну и славно, а то бы точно ставить начал)

0
ARTUR
19 Марта 2021, 15:46

)))

0
CELTIC FROST
19 Марта 2021, 15:14

Наверное. пролечу. Хотя я спрогнозировал МЮ очень непростой жребий. Арсеналу - полегче. Сейчас все увидим)

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