Жеребьёвка Лиги Европы (завершена)

15:22. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 8 апреля, а ответные - 15 апреля. Спасибо за внимание!

15:18. Вот и всё!

15:17. В финале номинальным хозяином будет представитель этой части сетки: "Динамо" Загреб - "Вильярреал" против "Арсенал" - "Славия"

15:16. "Динамо" Загреб - "Вильярреал" против "Арсенал" - "Славия".

15:15. "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" против "Аякс" - "Рома".

15:15. "Динамо" Загреб - "Вильярреал". И сразу жеребьёвка полуфиналов!

15:14. "Аякс" - "Рома".

15:13. "Арсенал" - "Славия".

15:12. Итак, первая пара: "Гранада" - "Манчестер Юнайтед".

15:11. Джорджо Маркетти сказал пару слов о простоте жеребьёвки. Сейчас начнут появляться пары!

15:08. Помогать в процедуре жеребьёвки будет экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Сити" Гаэль Клиши. Появляется он на сцене.

15:05. Генсек УЕФА Джорджо Маркетти вышел на сцену. Поприветствовал он все команды и рассказывает о результатах предыдущих стадий.

15:03. Представляют нам участников 1/4 финала Лиги Европы посредством видеоролика.

15:01. Начинаем! Ведущий Педру Пинту на сцене появился.

14:50. Через десять минут начнётся наше мероприятие. А пока в комментариях вы можете попробовать спрогнозировать результаты жеребьёвки. Посмотрим, сколько пар совпадёт.

14:39. Никаких ограничений при жеребьёвке не будет – посева нет, команды из одной ассоциации могут выйти друг на друга.

14:30. Борьбу за трофей Лиги Европы продолжают «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вильярреал», «Гранада», «Рома», «Аякс», «Славия» и «Динамо» (Загреб).

14:27. По ходу процедуры сначала будут сформированы четвертьфинальные пары. Дальше будет определено, какие пары выходят друг на друга в полуфиналах. В завершении мы узнаем, команда из какой части сетки будет формальным хозяином финального поединка в Гданьске.

14:25. Здравствуйте, дорогие читатели сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»! Начинаем следить за жеребьёвкой Лиги Европы в режиме онлайн. Мероприятие начнётся в три часа дня по московскому времени. Добро пожаловать!