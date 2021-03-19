​C кем сыграет «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы

В пятницу состоится церемония жеребьёвки Лиги Европы, по итогам которой будет сформирована сетка на оставшуюся часть турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о процедуре, которая пройдёт в штаб-квартире УЕФА.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги Европы пройдёт в пятницу в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА. Мероприятие начнётся в тот момент, когда стрелки часов в Москве покажут три часа дня. На страницах нашего сетевого издания можно будет следить за процедурой в онлайн-режиме.

Какие команды участвуют

Борьбу за победу во втором по уровню престижа клубном турнире континента продолжают восемь команд. Пожалуй, главным фаворитом является «Манчестер Юнайтед», который на прошлой стадии в упорной борьбе одолел «Милан».

«Динамо» Загреб и «Славия» смотрятся наименее грозно, однако эти команды готовы дать бой любому сопернику. Хорватские «динамовцы», обидчики ЦСКА и «Краснодара», на стадии 1/8 финала отметились камбэком в дуэли с «Тоттенхэмом». После гостевого поражения 0:2 «Динамо» победило дома 3:0 по итогам экстра-тайма.

По две команды в четвертьфинале Лиги Европы представят Англию и Испанию. По одному представителю делегируют Италия, Голландия, Чехия и Хорватия.

Участники 1/4 финала ЛЕ Манчестер Юнайтед (Англия) Рома (Италия) Арсенал (Англия) Аякс (Голландия) Вильярреал (Испания) Славия (Чехия) Гранада (Испания) Динамо (Загреб, Хорватия)

Какой будет процедура

Никакого разделения на сеяных и несеяных нет – восемь команд будут находиться в одной корзине. Также нет никакого разведения для представителей одной ассоциации, то есть «Манчестер Юнайтед» может сыграть с «Арсеналом», а «Вильярреал» - с «Гранадой».

По ходу процедуры сначала будут сформированы пары 1/4 финала. Затем состоится жеребьёвка полуфинальной стадии – станет ясно, какие пары выходят друг на друга. В завершении будет определено, представитель какой части сетки в финальной игре окажется в статусе номинального хозяина.

Какие интриги существуют

«Манчестер Юнайтед» будет фаворитом вне зависимости от того, на кого попадёт команда. Наверное, с точки зрения зрелищности хотелось бы увидеть дуэль «красных дьяволов» с крепкой «Ромой» или хорошо смотрящимся в Лиге Европы «Вильярреалом».

Будет интересно, если в четвертьфинале жребий сведёт загребское «Динамо» и «Славию», и одна из этих команд выступит в полуфинале.

Любопытно будет проследить за «Гранадой», впервые выступающей в еврокубках. Середняк Примеры уже успел выбить «Наполи».

Когда пройдут матчи

Розыгрыш Лиги Европы продолжится в апреле. Первые матчи 1/4 финала пройдут восьмого числа, а ответные – ровно через неделю. Полуфиналы запланированы на двадцать девятое апреля и шестое мая. Решающая схватка за трофей состоится в польском Гданьске двадцать шестого мая.