Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​C кем сыграет «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы

19 Марта 2021, 01:44,

В пятницу состоится церемония жеребьёвки Лиги Европы, по итогам которой будет сформирована сетка на оставшуюся часть турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о процедуре, которая пройдёт в штаб-квартире УЕФА.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги Европы пройдёт в пятницу в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА. Мероприятие начнётся в тот момент, когда стрелки часов в Москве покажут три часа дня. На страницах нашего сетевого издания можно будет следить за процедурой в онлайн-режиме.

Какие команды участвуют

Борьбу за победу во втором по уровню престижа клубном турнире континента продолжают восемь команд. Пожалуй, главным фаворитом является «Манчестер Юнайтед», который на прошлой стадии в упорной борьбе одолел «Милан».

«Динамо» Загреб и «Славия» смотрятся наименее грозно, однако эти команды готовы дать бой любому сопернику. Хорватские «динамовцы», обидчики ЦСКА и «Краснодара», на стадии 1/8 финала отметились камбэком в дуэли с «Тоттенхэмом». После гостевого поражения 0:2 «Динамо» победило дома 3:0 по итогам экстра-тайма.

По две команды в четвертьфинале Лиги Европы представят Англию и Испанию. По одному представителю делегируют Италия, Голландия, Чехия и Хорватия.

Участники 1/4 финала ЛЕ
Манчестер Юнайтед (Англия) Рома (Италия)
Арсенал (Англия) Аякс (Голландия)
Вильярреал (Испания) Славия (Чехия)
Гранада (Испания) Динамо (Загреб, Хорватия)

Какой будет процедура

Никакого разделения на сеяных и несеяных нет – восемь команд будут находиться в одной корзине. Также нет никакого разведения для представителей одной ассоциации, то есть «Манчестер Юнайтед» может сыграть с «Арсеналом», а «Вильярреал» - с «Гранадой».

По ходу процедуры сначала будут сформированы пары 1/4 финала. Затем состоится жеребьёвка полуфинальной стадии – станет ясно, какие пары выходят друг на друга. В завершении будет определено, представитель какой части сетки в финальной игре окажется в статусе номинального хозяина.  

Какие интриги существуют

«Манчестер Юнайтед» будет фаворитом вне зависимости от того, на кого попадёт команда. Наверное, с точки зрения зрелищности хотелось бы увидеть дуэль «красных дьяволов» с крепкой «Ромой» или хорошо смотрящимся в Лиге Европы «Вильярреалом».

Будет интересно, если в четвертьфинале жребий сведёт загребское «Динамо» и «Славию», и одна из этих команд выступит в полуфинале.

Любопытно будет проследить за «Гранадой», впервые выступающей в еврокубках. Середняк Примеры уже успел выбить «Наполи».

Когда пройдут матчи

Розыгрыш Лиги Европы продолжится в апреле. Первые матчи 1/4 финала пройдут восьмого числа, а ответные – ровно через неделю. Полуфиналы запланированы на двадцать девятое апреля и шестое мая. Решающая схватка за трофей состоится в польском Гданьске двадцать шестого мая.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Рома, Аякс, Вильярреал, Гранада, Динамо Загреб, Славия Прага
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола