Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фонсека: «Будет непросто, потому что за топ-4 Серии А бьются 7 команд, а у нас ещё есть Лига Европы»

19 Марта 2021, 00:18,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвёл итоги матча с «Шахтёром» в Лиге Европы (2:1).

- Было важно хорошо начать матч и не пропустить в стартовые 30 минут. «Шахтёр» владел инициативой, но мы защищались хорошо, а затем начали чаще контролировать мяч и создавать моменты во втором тайме, - заявил португалец Sky Sport Italia.

- «Рома» никогда не побеждала в Киеве и ни разу не пробивалось в четвертьфинал Лиги Европы. В этом сезоне нам будет непросто, потому что за топ-4 Серии А бьются 7 команд, а у нас еще есть Лига Европы. Хотим сражаться до конца, - добавил тренер.

Напомним, что неделю назад в Риме победили «волки» (3:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Паулу Фонсека
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола