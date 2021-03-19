Фонсека: «Будет непросто, потому что за топ-4 Серии А бьются 7 команд, а у нас ещё есть Лига Европы»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвёл итоги матча с «Шахтёром» в Лиге Европы (2:1).

- Было важно хорошо начать матч и не пропустить в стартовые 30 минут. «Шахтёр» владел инициативой, но мы защищались хорошо, а затем начали чаще контролировать мяч и создавать моменты во втором тайме, - заявил португалец Sky Sport Italia.

- «Рома» никогда не побеждала в Киеве и ни разу не пробивалось в четвертьфинал Лиги Европы. В этом сезоне нам будет непросто, потому что за топ-4 Серии А бьются 7 команд, а у нас еще есть Лига Европы. Хотим сражаться до конца, - добавил тренер.

Напомним, что неделю назад в Риме победили «волки» (3:0).