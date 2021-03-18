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«Арсенал» с «Гранадой» проиграли, но вышли в 1/4 финала Лиги Европы

18 Марта 2021, 22:53,

В Лиге Европы завершились некоторые ответные матчи 1/8 финала. «Арсенал» на своём поле мог громить «Олимпиакос», но так ничего из созданного не реализовал. Греки же в начале второй половины забили в контратаке и сегодня были сильнее (1:0). Но по сумме двух встреч победили «канониры» - 3:2.

В другой игре «Мольде» пытался выбить «Гранаду» после 0:2 в первом матче. Автогол Хесуса Вальехо подарил надежду хозяевам, но на 72-й минуте Роберто Сольдадо убил интригу. Все, что смог выжать «Мольде», победу со счетом 2:1 благодаря пенальти на 90-й минуте.

Протокол игры  
Арсенал 0:1 Олимпиакос
    51' Эль-Араби Юссеф (0:1)
Лено Бернд Бельерин Эктор   81' (Чамберс Калум (   81') Луис Давид Габриэль дос Сантос Тирни Киран   90' Эльнени Мохамед   57' (Эдегор Мартин (   57') Джака Гранит   86' Пепе Николя Себальос Дани   57' (Парти Томас (   57') Смит-Роу Эмил   81' (Мартинелли Габриэл (   81') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Нелсон Райс Мари Пабло Ляказетт Александр Райан Мэтт Нкетиа Эдди Холдинг Роб Arthur Okonkwo Седрик Соареш
Са Жозе Папастатопулос Сократис Ба Уссейну   82'   83' Холебас Хосе Андруцос Танасис   35'   63' (Ранджелович Лазар (   63') М'Вила Янн   73' Камара Мохамед III Рябчук Олег   84' (Лала Кенни (   84') Масурас Гиоргос   63' (Брума Арминду (   63') Эль-Араби Юссеф Фортунис Костас   84' (Бухалакис Андреас (   84')
Запасные: Караргирис Илиас Сурлис Василиос Врусаи Мариус Цолакис Костас Драгер Мохамед
18 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры  
Мольде 2:1 Гранада
(1:0) Вальехо Хесус 29'    
    72' Сольдадо Роберто (1:1)
(2:1) Хестад Эйрик 90'    
Линде Андреас Педерсен Маркус Гольмгрен Бьорнбак Мартин Грегерсен Стиан   46' (Синюан Шерифф (   46') Риса Бирк   62'   78' (Кнутсон Эрлинг (   78') Эурснес Фредрик Брейвик Эмиль   82' (Хуссейн Эцаз (   82') Хестад Эйрик Эйкрем Магнус Андерсен Эйрик Улланд   78' (Хёуген Кристоффер (   78') Сигурдарсон Бьёрн   63' (David Datro Fofana (   63')
Запасные: Петерсен Оливер Ранмарк-Эриксен Матиас Болли Матис Угельвик Адриан
Силва Руи Вальехо Хесус   83' (Перес Неуэн (   83') Санчес Герман Дуарте Домингуш Виктор Диаз   7' Гоналон Максим   76' (Этеки Ян (   76') Монторо Анхель   83' (Мачис Дарвин (   83') Кенеди Роберт Эррера Янгель Пуэртас Антонио Видаль Молина   64' (Сольдадо Роберто (   64')
Запасные: Torrente Navarro Аарон Эскандель Фабрега Арнау Руис Исма
18 марта. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Олимпиакос, Гранада, Мольде
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