«Арсенал» с «Гранадой» проиграли, но вышли в 1/4 финала Лиги Европы

В Лиге Европы завершились некоторые ответные матчи 1/8 финала. «Арсенал» на своём поле мог громить «Олимпиакос», но так ничего из созданного не реализовал. Греки же в начале второй половины забили в контратаке и сегодня были сильнее (1:0). Но по сумме двух встреч победили «канониры» - 3:2.

В другой игре «Мольде» пытался выбить «Гранаду» после 0:2 в первом матче. Автогол Хесуса Вальехо подарил надежду хозяевам, но на 72-й минуте Роберто Сольдадо убил интригу. Все, что смог выжать «Мольде», победу со счетом 2:1 благодаря пенальти на 90-й минуте.