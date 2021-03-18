«Арсенал» с «Гранадой» проиграли, но вышли в 1/4 финала Лиги Европы

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18 Марта 2021, 22:53,
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В Лиге Европы завершились некоторые ответные матчи 1/8 финала. «Арсенал» на своём поле мог громить «Олимпиакос», но так ничего из созданного не реализовал. Греки же в начале второй половины забили в контратаке и сегодня были сильнее (1:0). Но по сумме двух встреч победили «канониры» - 3:2.
В другой игре «Мольде» пытался выбить «Гранаду» после 0:2 в первом матче. Автогол Хесуса Вальехо подарил надежду хозяевам, но на 72-й минуте Роберто Сольдадо убил интригу. Все, что смог выжать «Мольде», победу со счетом 2:1 благодаря пенальти на 90-й минуте.
Протокол игры
|Арсенал
|0:1
|Олимпиакос
|51' Эль-Араби Юссеф (0:1)
Лено Бернд • Бельерин Эктор 81' ( Чамберс Калум ( 81') • Луис Давид • Габриэль дос Сантос • Тирни Киран • 90'Эльнени Мохамед 57' ( Эдегор Мартин ( 57') • Джака Гранит • 86'Пепе Николя • Себальос Дани 57' ( Парти Томас ( 57') • Смит-Роу Эмил 81' ( Мартинелли Габриэл ( 81') • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Нелсон Райс • Мари Пабло • Ляказетт Александр • Райан Мэтт • Нкетиа Эдди • Холдинг Роб • Arthur Okonkwo • Седрик Соареш
Са Жозе • Папастатопулос Сократис • Ба Уссейну 82' • 83'Холебас Хосе • Андруцос Танасис 35' 63' ( Ранджелович Лазар ( 63') • М'Вила Янн • 73'Камара Мохамед III • Рябчук Олег 84' ( Лала Кенни ( 84') • Масурас Гиоргос 63' ( Брума Арминду ( 63') • Эль-Араби Юссеф • Фортунис Костас 84' ( Бухалакис Андреас ( 84')
Запасные: Караргирис Илиас • Сурлис Василиос • Врусаи Мариус • Цолакис Костас • Драгер Мохамед
18 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры
|(1:0) Вальехо Хесус 29'
|72' Сольдадо Роберто (1:1)
|(2:1) Хестад Эйрик 90'
Линде Андреас • Педерсен Маркус Гольмгрен • Бьорнбак Мартин • Грегерсен Стиан 46' ( Синюан Шерифф ( 46') • Риса Бирк 62' 78' ( Кнутсон Эрлинг ( 78') • Эурснес Фредрик • Брейвик Эмиль 82' ( Хуссейн Эцаз ( 82') • Хестад Эйрик • Эйкрем Магнус • Андерсен Эйрик Улланд 78' ( Хёуген Кристоффер ( 78') • Сигурдарсон Бьёрн 63' ( David Datro Fofana ( 63')
Запасные: Петерсен Оливер • Ранмарк-Эриксен Матиас • Болли Матис • Угельвик Адриан
Силва Руи • Вальехо Хесус 83' ( Перес Неуэн ( 83') • Санчес Герман • Дуарте Домингуш • Виктор Диаз • 7'Гоналон Максим 76' ( Этеки Ян ( 76') • Монторо Анхель 83' ( Мачис Дарвин ( 83') • Кенеди Роберт • Эррера Янгель • Пуэртас Антонио • Видаль Молина 64' ( Сольдадо Роберто ( 64')
Запасные: Torrente Navarro • Аарон Эскандель • Фабрега Арнау • Руис Исма
18 марта. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Олимпиакос, Гранада, Мольде