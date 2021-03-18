Итальянское проклятье: «Шахтёр» опять проиграл «Роме» и помахал Лиге Европы ручкой

Донецкому «Шахтёру» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы предстояла весьма непростая задача – отыграть против «Ромы» крупное поражение недельной давности.

В нестандартном прошлом сезоне «Шахтёр» добрался до полуфинала Лиги Европы, где был безжалостно разгромлен миланским «Интером» во главе с Ромелу Лукаку. В новом еврокубковом сезоне «горняки» попали на итальянский клуб раньше – на стадии 1/8 финала. Теперь это была «Рома». И уже после первого матча стало понятно, что, скорее всего, представитель Апеннин вновь станет непреодолимым барьером для дружины Луиша Каштру. На ответную встречу в Киев «волки» поехали, имея за багажом преимущество 3:0. Из-за травмы «Шахтёру» не мог помочь Степаненко, а из-за коронавируса – Корниенко. Сыграть за «Рому» не имели возможности по причине повреждений Мхитарян, Дзаньоло и Верету.

К перерыву команды подошли с двумя нулями на табло. Это значило, что план на первый тайм «горняки» не выполнили. Они же наверняка хотели забить до антракта хотя бы один мяч, чтобы дальше им было от чего отталкиваться. На 23-й минуте Спинаццола немного сместился к центру с левого фланга и выстрелил слегка выше перекладины. Минут через десять Жуниор Мораес пробивал головой, и мяч прошёл рядом со штангой. Команды собрали в первом тайме ещё ряд добротных ударов, которые добавляли градус тревожности для болельщиков, но не приводили к серьёзным последствиям.

О том, что дополнительного времени в этом матче не будет, стало известно в начале второго тайма. В непростом моменте с отскоками Карсдорп продрался по правому полуфлангу к лицевой, откуда доставил мяч через рикошет от Кривцова на голову Майоралю, поразившему левый угол (0:1). Через несколько минут хозяева вновь позволили Майоралю пробить со второго этажа – навешивал ему Спинаццола, а мяч в итоге стал добычей Трубина. «Шахтёру» теперь требовалось забивать пять мячей, и двадцать процентов этой задачи «горняки» выполнили на 59-й минуте, когда Жуниор Мораес после розыгрыша стандарта вовремя подоспел в подкате на правую штангу, где замкнул скидку от головы Алана Патрика (1:1).

Впрочем, всколыхнуть ситуацию и заставить «Рому» бояться у «шахтёров» не получилось. На 72-й минуте Карлес Перес открылся на месте левого инсайда, отыграл Трубина и выкатил вправо Майоралю, который выпил виртуальную чашечку кофе, прежде чем подкинул мяч в сетку мимо оборонявших последний рубеж пары защитников хозяев.

Мало кто из футболистов на поле, не говоря уже о зрителях трансляции, сомневался, что в четвертьфинал пройдёт «Рома». И пусть Матвиенко упал в чужой штрафной после контакта с Бруно Пересом с подозрением на пенальти, всё равно одиннадцатиметровый, который всё-таки не был назначен, не спас бы «горняков» от вылета. С другой стороны, в таком случае «Шахтёр» имел бы больше шансов не проиграть дома и добавить Украине кое-какие очки в копилку таблицы коэффициентов УЕФА. А так получились два поражения от «Ромы». Как и семь месяцев назад, донецкий клуб вылетает из Лиги Европы от итальянского. Тогда шлагбаум «оранжево-чёрным» поставил «Интер», теперь – «Рома». Подопечные Луиша Каштру сосредоточатся на том, как бы сместить киевское «Динамо» с первого строчки в Украинской Премьер-лиге.

Кирилл Иванцов