Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Защитник «Шахтёра» не сыграет с «Ромой» из-за коронавируса

18 Марта 2021, 09:12,

Защитник Виктор Корниенко, выступающий за донецкий «Шахтёр», не примет участия в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой». Об этом информирует пресс-служба украинского топ-клуба.

В преддверии ответной встречи «горняки» прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест 22-летнего защитника дал положительный результат. Все остальные футболисты «Шахтёра» получили отрицательные тесты.

Матч между украинским и итальянским клубами состоится в четверг, 18-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

Напомним, что первый поединок завершился крупной победой «Ромы» со счетом 3:0.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Шахтёр Донецк, Виктор Корниенко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола