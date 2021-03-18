Защитник «Шахтёра» не сыграет с «Ромой» из-за коронавируса

Защитник Виктор Корниенко, выступающий за донецкий «Шахтёр», не примет участия в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой». Об этом информирует пресс-служба украинского топ-клуба.

В преддверии ответной встречи «горняки» прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест 22-летнего защитника дал положительный результат. Все остальные футболисты «Шахтёра» получили отрицательные тесты.

Матч между украинским и итальянским клубами состоится в четверг, 18-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

Напомним, что первый поединок завершился крупной победой «Ромы» со счетом 3:0.