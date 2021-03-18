Домашние матчи сборной Украины и «Шахтёр» - «Рома» пройдут без зрителей

После непродолжительного периода свободного помещения стадионов украинскими болельщиками арены снова начинают закрывать для посетителей. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации во Львове и из-за риска попадания региона в «красную зону» исполком Украинской федерации футбола принял решение о переносе домашних матчей отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана в Киев. Однако на следующий день Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций киевской горадминистрации запретила проведение матчей со зрителями, в том числе и международных.

Под ограничения также попал ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» - «Рома», который должен состояться в четверг и начать в 20:55 мск.