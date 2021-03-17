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Артета: «Для Обамеянга в команде нет исключений»

17 Марта 2021, 20:24,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поговорил о наказании для капитана Пьера-Эмерика Обамеянга и отметил, что ни для кого в его команде не будет исключений. Форвард нарушил предматчевый протокол перед игрой с «Тоттенхэмом» в воскресенье и был исключен из стартового состава.

- Любому игроку нужно выступать на самом высоком уровне, чтобы получить место в команде. Исключений нет [касательно Обамеянга], и мы выставим максимально сильный состав, чтобы попытаться снова победить. Проблема была улажена в позитивном ключе, мы двигаемся дальше, - заявил Артета на пресс-конференции перед матчем с «Олимпиакосом».

В 29 матчах сезона Обамеянг забил 14 голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг, Микель Артета
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