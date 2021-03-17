​Артета рассказал о ситуации с наказанным Обамеянгом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу Пьера-Эмерика Обамеянга. На выходных форвард пропустил дерби против «Тоттенхэма». Обамеянг просидел весь матч в запасе, хотя должен был выйти на поле с первых минут. Артета объяснял это дисциплинарным наказанием.

«Закрыт ли вопрос с Обамеянгом? Да. Мы поговорили и решили всё в позитивном ключе. Движемся дальше.

Выйдет ли Обамеянг на матч с «Олимпиакосом» в старте? Нет. Каждый должен выступать на высшем уровне, чтоб заслужить место в составе. Здесь нет исключений. У нас очень конкурентоспособная команда», - сказал Артета на пресс-конференции.

В «Арсенале» не объясняли, с чем было связано наказание Обамеянга. Английские СМИ писали о том, что габонец приехал на стадион с опозданием.