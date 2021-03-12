Гарри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, о чём информирует пресс-служба УЕФА. В четверг вечером форвард «Тоттенхэма» отметился дублем в поединке против загребского «Динамо», который лондонская команда выиграла со счётом 2:0.

В голосовании за лучшего игрока недели во втором по престижности клубном турнире континента Кейн опередил Душана Тадича, Лоренцо Пеллегрини и Роберто Сольдадо, представляющих «Аякс», «Рому» и «Гранаду» соответственно.

Ответный поединок между «Тоттенхэмом» и загребским «Динамо» пройдёт в Хорватии восемнадцатого марта.