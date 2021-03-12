|
12 Марта 2021, 17:42,
|
|
Гарри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, о чём информирует пресс-служба УЕФА. В четверг вечером форвард «Тоттенхэма» отметился дублем в поединке против загребского «Динамо», который лондонская команда выиграла со счётом 2:0.
В голосовании за лучшего игрока недели во втором по престижности клубном турнире континента Кейн опередил Душана Тадича, Лоренцо Пеллегрини и Роберто Сольдадо, представляющих «Аякс», «Рому» и «Гранаду» соответственно.
Ответный поединок между «Тоттенхэмом» и загребским «Динамо» пройдёт в Хорватии восемнадцатого марта.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн