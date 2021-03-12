Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кейн претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

12 Марта 2021, 09:44,

Пресс-служба УЕФА опубликовала имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых поединков 1/8 финала.

В число номинантов включены четыре исполнителя: нападающий Гарри Кейн («Тоттенхэм»), вингер Душан Тадич («Аякс»), форвард «Гранады» Роберто Сольдадо и полузащитник Лоренцо Пеллегрини, представляющий «Рому».

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы запланированы на четверг, 18-е марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарри Кейн, Роберто Сольдадо, Душан Тадич, Лоренцо Пеллегрини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола