Кейн претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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12 Марта 2021, 09:44,
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Пресс-служба УЕФА опубликовала имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых поединков 1/8 финала.
В число номинантов включены четыре исполнителя: нападающий Гарри Кейн («Тоттенхэм»), вингер Душан Тадич («Аякс»), форвард «Гранады» Роберто Сольдадо и полузащитник Лоренцо Пеллегрини, представляющий «Рому».
Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы запланированы на четверг, 18-е марта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Гарри Кейн, Роберто Сольдадо, Душан Тадич, Лоренцо Пеллегрини