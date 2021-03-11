Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА

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11 Марта 2021, 23:13,
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В прошлом сезоне российские клубы прессинговали Португалию в попытке вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, но текущий футбольный год получился провальным. Шестёрка команд РПЛ суммарно набрала ничтожные 4,333 балла, это 19-й результат текущего сезона. О преследовании Португалии нет и речи, к тому же сегодня Россия уступила седьмое место Голландии. Это случилось после победы «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0). На данный момент у голландцев показатель 38,400 против 38,382 у России. Кардинально ситуация не изменилась, но без улучшения еврокубковых результатов есть риск в ближайшие годы потерять прямую путевку в Лигу чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: таблица коэффициентов УЕФА
ха ха ха
В прошлом году прессинговали Портагалию? Неужто набрать на 0.333 балла больше,чем в этом это мега успех?
автор явно перепутал с позапрошлым.
Скорее всего
В позапрошлом был порядок, там Россия была шестой. В прошлом португальцы резво начали, и все надеялись, что вот-вот их получится догнать. В этом сезоне в их сторону и не смотрим
Да,помню. ЕФ пристально следил за этим. Мы шли шестыми и Португалия начала резво догонять и таки догнала к середине осени. Просто со статьи напрашивается вывод как-будто мы весь сезон за ними гнались,а не всего лишь до конца групповых этапов)))
Но страшно будет ещё через год когда обнулят общий коэффициент 9,2 и тут же нас настигнут Австрия,Украина,Шотландия... А ещё через год и того 12,6 уйдет в небытие....
Радует то,что там в принципе и падать уже некуда)))
Все это уже было- в нулевых российские клубы уже были во втором десятке. Но это не помешало победам ЦСКА и Зенита. Главное - в футбол играть уметь. а не в рейтинги смотреть)
Ну нужно же ещё оценивать финансовые вложения клубов.
Ожидаемо. Браво, Аякс! Новая поросль приходит на смену. Жалко, нельзя лет так 10 этих всех ребят оставить в команде и опять самых талантливых раздербанят. Иначе это был бы несомненный топ и претендент на победы даже в ЛЧ.
ай.. и это ышо не предел.. следуем завету вождя мирового пролетарьята.. )))