Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА

11 Марта 2021, 23:13,

В прошлом сезоне российские клубы прессинговали Португалию в попытке вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, но текущий футбольный год получился провальным. Шестёрка команд РПЛ суммарно набрала ничтожные 4,333 балла, это 19-й результат текущего сезона. О преследовании Португалии нет и речи, к тому же сегодня Россия уступила седьмое место Голландии. Это случилось после победы «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0). На данный момент у голландцев показатель 38,400 против 38,382 у России. Кардинально ситуация не изменилась, но без улучшения еврокубковых результатов есть риск в ближайшие годы потерять прямую путевку в Лигу чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: таблица коэффициентов УЕФА
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (10)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ЯРЫЙ БРЮС
12 Марта 2021, 00:14

ха ха ха

0
Underdog
11 Марта 2021, 23:36

В прошлом году прессинговали Портагалию? Неужто набрать на 0.333 балла больше,чем в этом это мега успех?

0
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 23:47

автор явно перепутал с позапрошлым.

0
Underdog
12 Марта 2021, 00:01

Скорее всего

0
Руслан Ситяшенко
12 Марта 2021, 00:06

В позапрошлом был порядок, там Россия была шестой. В прошлом португальцы резво начали, и все надеялись, что вот-вот их получится догнать. В этом сезоне в их сторону и не смотрим

0
Underdog
12 Марта 2021, 00:19

Да,помню. ЕФ пристально следил за этим. Мы шли шестыми и Португалия начала резво догонять и таки догнала к середине осени. Просто со статьи напрашивается вывод как-будто мы весь сезон за ними гнались,а не всего лишь до конца групповых этапов)))
Но страшно будет ещё через год когда обнулят общий коэффициент 9,2 и тут же нас настигнут Австрия,Украина,Шотландия... А ещё через год и того 12,6 уйдет в небытие....
Радует то,что там в принципе и падать уже некуда)))

0
CELTIC FROST
12 Марта 2021, 00:24

Все это уже было- в нулевых российские клубы уже были во втором десятке. Но это не помешало победам ЦСКА и Зенита. Главное - в футбол играть уметь. а не в рейтинги смотреть)

0
Underdog
12 Марта 2021, 00:28

Ну нужно же ещё оценивать финансовые вложения клубов.

0
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 23:20

Ожидаемо. Браво, Аякс! Новая поросль приходит на смену. Жалко, нельзя лет так 10 этих всех ребят оставить в команде и опять самых талантливых раздербанят. Иначе это был бы несомненный топ и претендент на победы даже в ЛЧ.

0
ингерман
11 Марта 2021, 23:19

ай.. и это ышо не предел.. следуем завету вождя мирового пролетарьята.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола