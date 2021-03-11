Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА

В прошлом сезоне российские клубы прессинговали Португалию в попытке вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, но текущий футбольный год получился провальным. Шестёрка команд РПЛ суммарно набрала ничтожные 4,333 балла, это 19-й результат текущего сезона. О преследовании Португалии нет и речи, к тому же сегодня Россия уступила седьмое место Голландии. Это случилось после победы «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0). На данный момент у голландцев показатель 38,400 против 38,382 у России. Кардинально ситуация не изменилась, но без улучшения еврокубковых результатов есть риск в ближайшие годы потерять прямую путевку в Лигу чемпионов.